Giornata nazionale donazione organi e tessuti, appello del sindaco di Sigillo

Anche il Comune di Sigillo aderisce alla Campagna informativa e divulgativa organizzata dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti in occasione della 26esima Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti del 16 Aprile prossimo.

Il sindaco Giampiero Fugnanesi ha deciso di attivarsi in prima persona accettando l’invito ad aderire alla campagna di sensibilizzazione “Dichiara il tuo Sì in Comune” che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha rivolto ai primi cittadini dei comuni italiani.

“Nel nostro comune – fa sapere il sindaco – tutti i cittadini maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità. Dare la propria adesione rappresenta un atto di grande generosità ed è doveroso da parte di noi sindaci investire nella cultura della donazione sensibilizzando la collettività, informando i nostri cittadini ed invitandoli a superare ogni diffidenza e ad aderire senza paura.”

La legislazione italiana in materia è tra le più garantiste al mondo e, inoltre, il complesso processo che porta alla donazione di organi e tessuti viene svolto in totale trasparenza, tanto che è possibile risalire in qualsiasi momento all’organo prelevato e a quello trapiantato attraverso il Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutti i dati provenienti dagli ospedali e dai centri trapianto. La tracciabilità consente il controllo dell’attività di trapianto, garantendone la piena accessibilità.

Il report presentato dal CNT (Centro Nazionale Trapianti) ha confermato come nel 2022 in Italia siano aumentate le donazioni e così anche i trapianti di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche. Il Ministero della Salute, confermando il trend di crescita, ha sottolineato che per la prima volta le donazioni di organi in Italia hanno superato quota 1.800 in un anno, con un significativo incremento anche dei trapianti: 3.887, il secondo miglior risultato di sempre. L’Italia raggiunge dunque al terzo posto in Europa per donazioni, subito dietro a Spagna e Francia.

“Purtroppo – prosegue il primo cittadino – nonostante questi ottimi risultati, sono ancora troppi i No che vengono registrati dal Sistema informativo trapianti, mentre sono ancora moltissimi i pazienti in lista di attesa. Il piccolo gesto del singolo, può diventare un atto collettivo di responsabilità e di fiducia. È per questo che voglio rivolgere il mio appello a tutti i sigillani, gente generosa e da sempre attenta al prossimo, affinché diano il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti”.