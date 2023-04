Dopo il successo del 16 marzo, in replica lo spettacolo di Marco Bisciaio sul rapimento Moro

Visto il successo dello spettacolo “Tutti credettero che l’incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale”, di e con Marco Bisciaio andato in scena lo scorso 16 marzo, Arte & Dintorni, in collaborazione con Educare alla Vita Buona e con il patrocinio gratuito del Comune di Gualdo Tadino, proporrà una replica lunedì 24 aprile alle ore 21 sempre al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.

Lo spettacolo racconta i fatti che riguardano la storia di Aldo Moro e del periodo in cui ha vissuto e nasce dalla volontà di restituire al pubblico uno degli eventi che più ha segnato la storia della nostra Repubblica, ovvero l’attentato in via Fani e che ha portato dopo 55 giorni all’assassinio dell’allora presidente della Democrazia Cristiana.

La narrazione è a una voce, microfono in mano; l’attore è il narratore della storia o meglio delle storie: infatti per agevolare la restituzione in teatro, la narrazione principale si intreccia con altre storie, tratte tutte dagli eventi del 1978. Le luci hanno un ruolo fondamentale nella mise en scene, come un orologio scandiscono la narrazione e favoriscono il cambio scena, non avendo altra scenografia se non le fotografie appese sullo sfondo, unico richiamo visivo all’interno dello spettacolo.

Le musiche e le registrazioni originali, contestualizzano il racconto e sono alternate dal glitch di sintonizzazione di una radio, mero effetto scenico. Lo spettacolo è incentrato sulle parole e sulla vocalità dell’unico attore presente in scena in modo da coinvolgere al meglio il pubblico catapultandolo, con un salto nel tempo, nel 1978.

Il titolo “Tutti credettero che l’incontro tra i due giocatori di scacchi fosse casuale” è una frase tratta dalle Finzioni di J.L. Borges, ripresa da Sciascia nel libro “L’Affaire Moro” del 1979 (primo libro ad indagare sul rapimento e l’omicidio del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro).

L’ingresso è di 8 euro. Per info: artedintorni@gmail.com, cell. 3387095444