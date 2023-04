Progetto “Hub Particular”, si fortificano i rapporti tra Italia e Cuba

Il progetto di cooperazione internazionale “Hub Particular” – Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile” prosegue secondo il cronoprogramma stabilito e dal 15 al 23 aprile una delegazione italiana si è recata a Cuba.

Motivo della visita, la verifica dello stato delle varie attività, lo sviluppo di nuove relazioni istituzionali e l’inaugurazione della mostra d’arte collaterale al Premio “Abbiamo un Mondo in Comune” promosso dal Comune di Torino.

Il progetto, della durata di 36 mesi, è finanziato dall’Aics, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con 513.150 euro – pari al 78,58% del costo totale che è quantificato in 652.995,64 euro. Capofila è il Comune di Gualdo Tadino con il Comune di Amelia co-organizzatore e vede la presenza del Consorzio Itaca, dell’Associazione Ong Necos International, del Ministerio de Cultura Cuba, Fondo Cubano de Bienes Culturales, del Municipio de San Juan de Dios de Cardenas e di Sol & Med Srls, come partner tecnici, che hanno contribuito e stanno contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’iniziativa.

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, con l’assessore alla Cooperazione Internazionale del Comune di Amelia, Elide Rossi, e il direttore di Ali (Autonomie Locali Italiane) e presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini, hanno accompagnato nell’isola centroamericana la delegazione italiana.

La delegazione italiana ha incontrato in diverse parti del Paese (La Habana, Cardenas, Varadero) differenti protagonisti interessati al progetto. E’ stata presente al Taller Internacional de Mujeres Empresarias – WEIC 2023 e in momenti istituzionali dedicati, come gli incontri con il Fondo Cubano de Bienes Culturales, con il Ministerio della Cultura di Cuba, con il Governo di La Habana, con l’Ambasciata Italiana a Cuba, con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo nella sede di La Habana, visitando Taller e officine ceramiche dove verranno installate le attrezzature acquistate con le risorse del progetto.

La delegazione ha inoltre partecipato all’inaugurazione della Mostra d’arte collaterale al Premio “Abbiamo un Mondo in Comune” – categoria Premio Maurizio Baradello realizzata dagli studenti dai 12 ai 15 anni dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di San Alejandro de la Habana, avente per tema la violenza nelle sue varie e differenti sfaccettature. Il premio verrà consegnato al Comune di Gualdo Tadino il prossimo 22 maggio a Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro.













“La visita a Cuba – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – è stata intensa e ricca di appuntamenti che ci hanno permesso di incontrare faccia a faccia tutti gli stakeholder interessati al progetto che, a distanza di un anno, sta proseguendo spedito e sta raggiungendo tutti gli obiettivi prestabiliti, ottenendo anche riconoscimenti di prestigio da vari Enti. Abbiamo testato lo stato dell’arte del progetto anche per fortificare i rapporti istituzionali già in atto, come il Patto di Amicizia siglato tra Gualdo Tadino, Amelia e Cardenas, incontrato nuovi attori come il Governo de la Habana e cercato di sviluppare nuovi progetti anche con altri stakeholders. A tal proposito la presenza del direttore di ALI e presidente della Rete dei Comuni Sostenibili è stata fondamentale per gettare le basi per nuove importanti e future iniziative da sviluppare in sinergia tra Italia e Cuba”.

La mission del progetto “Hub Particular” è rivolta in particolare alle giovani imprenditrici cubane che lavorano nel settore artigianale, che potranno migliorare il loro standard di vita per un aumento delle capacità imprenditoriali delle loro aziende conseguente alla modernizzazione, formazione e creazione di uno snodo-vetrina per la collaborazione tra le imprese, secondo i principi dell’economia sostenibile e inclusiva e per l’aumentata competenza di dipendenti di enti pubblici e degli imprenditori che parteciperanno alle attività di formazione del progetto indirizzato ai mercati internazionali.

“Una missione di cooperazione internazionale storica per ALI Nazionale e la Rete dei Comuni Sostenibili – ha sottolineato il direttore di ALI e presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, Valerio Lucciarini – grazie al lavoro che sta svolgendo il nostro dirigente nazionale e presidente ALI Umbria, Massimiliano Presciutti. L’esperienza dei Comuni Sostenibili e la pianificazione a sostegno degli enti locali italiani è stata illustrata durante la sesta edizione del Weic. Successivamente è stato avviato un percorso virtuoso sulla progettualità concernente la cooperazione con il Fondo Cubano dei Bienes Culturales condividendone l’impostazione durante l’incontro con il Vice Ministro alla Cultura Fernando Rojas, che porterà alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa atto a promuovere opportunità progettuali dove saranno coinvolte le autonomie locali italiane. L’obiettivo del partenariato internazionale a sostegno della cooperazione diventa una misura di attività centrale alla quale la nostra organizzazione intende dare sostanza, partendo dalle chiare sollecitazioni dell’Agenda 2030 così come concordato con Ana Teresita Gonzalez Fraga, Vice Ministra del Ministero di investimenti e commercio cubano”.

.