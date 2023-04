Porta San Martino, sabato 29 la giornata dedicata ai giovani portaioli

In vista del Palio di Primavera in programma i prossimi 1 e 2 giugno, Porta San Martino dedica una giornata ai suoi giovanissimi portaioli. L’appuntamento è per domani, sabato 29 aprile, dalle ore 15.00 in poi presso il centro di aggregazione – stalla della porta giallorossa.

Tutti i bambini potranno avvicinarsi al mondo dei Giochi de le Porte provando un giro con il somarello, piuttosto che il tiro con la fionda o con l’arco. Oltre al mondo dei giocolieri, ci sarà anche la possibilità di provare il tamburo. Presente anche un laboratoio creativo e, alla fine, merenda per tutti.

Sarà quindi una giornata di divertimento e di conoscenza della festa, in vista del Palio di Primavera, una giornata dedicata al futuro di Porta San Martino e in generale dei Giochi de le Porte.