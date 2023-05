Calendimaggio, di Daniele Gelsi i costumi della Parte de Sopra

Il costumista gualdese Daniele Gelsi è stato scelto per rinnovare i costumi della Nobilissima Parte de Sopra. Sabato scorso, durante una conferenza stampa tenutasi nell’oratorio di Santa Chiarella, Gelsi ha presentato i nuovi abiti per il Calendimaggio di Assisi, che inizierà mercoledì 3 maggio.

Tra le numerose esperienze collezionate nel corso degli anni, Daniele Gelsi è noto per aver collaborato a produzioni televisive internazionali e lavorato con importanti artisti come Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Michele Placido, Tommaso Paolucci nonché costumisti di fama internazionale come Massimo Cantini Parrini, Alessandro Lai e Carlo Poggioli. Nel 2021 ha anche realizzato alcuni dei costumi per la serie tv Leonardo, co-produzione tra le emittenti europee Rai, France Télévisions e Zdf.

Il costumista, che da tempo collabora con la Nobilissima Parte de Sopra, lo scorso febbraio ha anche inaugurato il laboratorio “L’Arte dei Sartori”, sostenuto dalla Fondazione Perugia e rivolto ai partaioli de Sopra, tenendo lezioni di teoria e pratica.

Gelsi ha espresso la sua emozione e di avvertire forte responsabilità e per la collaborazione con la Nobilissima Parte de Sopra. Una festa, ha detto, quella del Calendimaggio che ha una forte valenza personale per lui, essendo nato artisticamente ad Assisi e avendo seguito le orme del maestro Giorgio Tani che per anni si è occupato dei vestiti della Parte.

Il priore Aleardo Pelacchi ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto da Gelsi e il successo ottenuto dal laboratorio.