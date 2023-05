“L’inganno del vero”, inaugurata a Gualdo Tadino la mostra di Massimo Giannoni

E’ stata inaugurata sabato 29 aprile nella chiesa monumentale di San Francesco a Gualdo Tadino la mostra “L’inganno del vero” di Massimo Giannoni, che resterà aperta sino al 28 giugno.

L’esposizione è promossa dal Polo Museale di Gualdo Tadino e dalla Casa d’Arte San Lorenzo, con il patrocinio del Comune, ed è curata da Cesare Biasini Selvaggi e Marco Tonelli.

La mostra è stata presentata in una sala consiliare gremita dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dal direttore del Polo Museale, Catia Monacelli, dai due curatori, Cesare Biasini Selvaggi e Marco Tonelli, dal direttore artistico delle attività di Casa d’Arte San Lorenzo, Roberto Milani, alla presenza dell’artista.

Il sindaco Presciutti ha evidenziato come un centro relativamente piccolo come Gualdo Tadino è riuscito a promuovere numerosi appuntamenti con l’arte di rilievo nazionale e internazionale e questa mostra rientra in questo ambito.

Lo spessore artistico di Massimo Giannoni è stato messo a fuoco da Marco Tonelli e Cesare Biasini Selvaggi, ricordando che ha esposto le sue opere anche all’estero: in Oriente, a Londra e New York e definendolo “un ambasciatore del nostro Paese”.

Roberto Milani, direttore della Casa d’Arte San Lorenzo, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta, ricordando come questa mostra sia stata progettata in soli tre mesi, con Giannoni che ha realizzato molte delle opere esposte in appena due mesi e mezzo.

La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato da Bandecchi & Vivaldi, ed è aperta, con ingresso libero, da giovedì a domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

















