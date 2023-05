Fratelli d’Italia: “Primo maggio senza lavoro, l’amministrazione tace su Saxa Gres”

Il circolo di Fratelli d’Italia di Gualdo Tadino stigmatizza il silenzio dell’amministrazione comunale sulla situazione drammatica dei lavoratori della Saxa Gres.

“Un primo maggio davvero sobrio per i nostri amministratori, che hanno pensato bene di sottacere completamente la grave situazione occupazionale della città, e in particolare la condizione degli oltre 180 addetti della ex Tagina, oggi Saxa Gres, in cassa integrazione da mesi e senza risposte da parte di proprietà e politica – scrivono gli esponenti locali di FDI – Ci saremmo aspettati quantomeno una parola di solidarietà nella giornata che celebra i diritti dei lavoratori, ma con molta evidenza in questa città esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, sui quali non si spreca neanche una riga tra i tanti post inutili e autoecelebrativi di sindaco e assessori, i quali forse non si rendono conto della gravissima contingenza che rischia di impoverire ulteriormente il territorio, gettando nell’incertezza e nella disperazione centinaia di famiglie”

“Un silenzio colpevole che pesa molto e la dice lunga sulla disattenzione dell’amministrazione riguardo la spiacevole situazione di quella che un tempo era l’eccellenza produttiva della città. Vogliamo risposte esaustive – incalzano da Fratelli d’Italia – ci aspettiamo massima considerazione se non vogliamo rischiare un’ecatombe sociale di dimensioni devastanti.”

“Non si può continuare a fare finta che vada tutto bene, ai cittadini non bastano più le foto gioiose e le frasi fatte per distrarre dai problemi reali e concreti della nostra comunità. Servono risposte forti e immediate per trascinare Gualdo fuori dalla crisi nera nella quale versa ormai da troppo tempo, e queste risposte le deve dare il Governo locale, senza indugi, senza l’arroganza di sempre, senza alibi o fantasiose giustificazioni. Per quanto ci riguarda – conclude la nota di Fratelli d’Italia – siamo pronti e disposti a fare la nostra parte.”