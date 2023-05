Nocera, incontro dello scrittore Roberto P. Tartaglia con i ragazzi dell’Omnicomprensivo

Martedi 2 maggio gli alunni della classi quinte della scuola primaria di Nocera, Casebasse e Gaifana dell’Omnicomprensivo “Dante Alighieri”, insieme agli studenti delle prime della secondaria di primo grado di Nocera e Valtopina, hanno incontrato lo scrittore Roberto P. Tartaglia, autore di “Ops”, il libro scelto all’interno del “Progetto Lettura e Continuità” di quest’anno.

I ragazzi, fin dai primi mesi dell’anno scolastico, avevano già apprezzato lo stile dello scrittore e le tematiche trattate nel libro, prima fra tutte il bullismo verso Axel, un ragazzo con sindrome di Tourette; ancor di più però sono stati catturati dall’incontro in presenza che li ha resi estremamente partecipi con numerose domande, curiosità sulla sua vita personale, che si rispecchia in quella del protagonista del romanzo, un bambino non capito dai compagni, deriso da questi e anche dall’insegnante.

Alla fine, però, Axel, anche attraverso una storia thriller, riesce ad avere un riscatto personale e a diventare grande amico dei suoi peggiori nemici.

I ragazzi hanno regalato allo scrittore, oltre ad applausi e apprezzamenti, anche un libro realizzato da loro durante gli incontri di continuità con acrostici del suo nome e cognome e lavori di scrittura creativa partendo dal testo.

Il dirigente scolastico, Leano Garofoletti, ha detto che “Ops” “è un libro che miscela suspense, mistero ed una filosofia di vita basata sulla cooperazione, la collaborazione, l’empatia, l’amore per il prossimo, l’integrazione delle diversità e la lotta contro il bullismo in ogni sua forma. Un tema, quello del bullismo, che il nostro istituto, in ogni ordine e grado affronta ogni anno, ascoltando, osservando gli studenti ed informandoli attraverso molte iniziative in classe e non solo.”