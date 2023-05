Passaggio Giro d’Italia a Gualdo Tadino, ecco come cambia la circolazione

In occasione del passaggio della tappa del Giro d’Italia Terni-Fossombrone a Gualdo Tadino del 13 maggio prossimo e della partenza e del transito della tappa Gualdo Tadino-Fossombrone dell’evento collaterale “Giro -E”, riservato a biciclette elettriche, verranno effettuate importanti modifiche alla circolazione.

In conseguenza di ciò la circolazione veicolare sarà totalmente interrotta lungo la S.S. Flaminia dalle ore 11.30 alle ore 14.30 del giorno 13 maggio 2023.

Non sarà consentito nemmeno l’attraversamento della S.S. Flaminia se non per urgenze, con l’assenso degli agenti preposti al traffico e solamente nei momenti non interessati dal transito della carovana ciclistica e di quella pubblicitaria.

Sarà comunque possibile spostarsi all’interno del territorio comunale utilizzando come direttrice di marcia la S.S. Flaminia Variante attraverso le rampe e gli svincoli di Gaifana, Cerqueto e San Pellegrino (sia in direzione Foligno che in direzione Perugia ricongiungendosi alla S.S. 318).

Per consentire la partenza del “Giro-E” la circolazione stradale sarà modificata nel centro storico di Gualdo Tadino con le seguenti modalità:

DIVIETO DI SOSTA:

Dalle 15 del 12/05/2023 alle 21 del 13/05/2023 in Piazza Martiri della Libertà – Piazza Soprammuro – Piazza Mazzini (area scoperta e parcheggio coperto)

Dalle ore 5 alle ore 21 del 13/05/2023 in Via Bersaglieri – Corso Italia – Via Roberto Calai – Piazza Beato Angelo – Corso Italia – Piazza Federico II di Svevia – Piazza Garibaldi.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

Dalle 18 del 12/05/2023 alle 20 del 13/05/2023 in Piazza Martiri delle Libertà – Via Bersaglieri – Corso Piave – Corso Italia

Dalle 6 alle 20 del 13/05/2023 in Via Roberto Calai – Via Storelli – Piazza Garibaldi

La disciplina della circolazione stradale e della sosta potrà essere ulteriormente modificata ad opera degli agenti del traffico qualora sopravvengano altre esigenze di sicurezza e viabilità.

Si invitano i cittadini a porre attenzione alla segnaletica temporanea esposta.