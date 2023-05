Sabato 13 maggio festa in centro a Gualdo Tadino per la partenza del Giro-E

Da Gualdo Tadino sabato 13 maggio partirà alle ore 11.40 da Piazza Martiri della Libertà l’ottava tappa della quinta edizione del Giro-E, la Gualdo Tadino-Fossombrone di 74,9 km.

L’evento prevede la partecipazione di circa cento ciclisti che utilizzeranno la bici a pedalata assistita e percorreranno il tratto conclusivo della tappa del Giro d’Italia Terni-Fossombrone, anticipando l’arrivo della Corsa Rosa.

Dalle ore 10 sarà aperto in Piazza Mazzini il Green Village dove saranno organizzate diverse iniziative per bambini e adulti.

I dettagli della tappa e delle iniziative collaterali, in particolare la presenza in centro storico sia della partenza che del Green Fun Village, sono stato illustrati nella mattinata di lunedi 8 maggio presso la sala consiliare dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dall’assessore allo Sport, Stefano Franceschini e dal Comandate della Polizia Locale, Gianluca Bertoldi.

Dopo lo storico arrivo del Giro d’Italia nel 2018 (la tappa Penne-Gualdo Tadino) e quello della Tirreno Adriatico nel 2021 (tappa Monticiano-Gualdo Tadino) la città torna a far parlare di se con un altro evento sportivo di rilevanza internazionale. Un evento questo che punta molto sulla sostenibilità, al quale parteciperanno alcuni ex campioni delle ruote come Damiano Cunego (ex vincitore del Giro d’Italia) e Amedeo Tabini, che saranno anche i capitani delle loro squadre.

Il prossimo 13 maggio vedrà coinvolto il centro storico a partire dalle 10 del mattino con la partenza in Piazza Martiri della Libertà e il Green Village in Piazza Mazzini. Una grande festa che durerà fino al pomeriggio con giochi, musica dal vivo, attività di vario genere e stand espositivi con sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità.

Intorno alle 12,20 arriverà anche la Carovana del Giro d’Italia che sosterà per una mezz’ora in centro. Ci sarà anche la possibilità di assistere su due maxi schermi alla tappa del Giro Terni-Fossombrone, con passaggio a Gualdo Tadino intorno alle 14.

“Un’iniziativa importante per la nostra città – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – che coinvolgerà tutte le fasce di età. Infatti sabato prossimo il nostro centro storico sarà addobbato a festa ed invaso di tante persone, appassionate di ciclismo e non, che potranno oltre che ammirare i ciclisti che partiranno in Piazza Martiri, anche essere partecipi delle iniziative che saranno presenti nel Fun Green Village in Piazza Mazzini. Il Giro-E è un evento collaterale del Giro d’Italia e questa iniziativa permette di rafforzare il rapporto che la nostra amministrazione ha con RCS, organizzatore di questi eventi internazionali. Ringrazio il direttore del Giro d’Italia Stefano Allocchio che ci ha mostrato grande fiducia e spero che in futuro Gualdo Tadino possa ospitare altre iniziative di questo livello.

“Gualdo Tadino – ha sottolineato l’Assessore allo sport, Stefano Franceschini – ospiterà un altro evento sportivo di alto livello dopo l’arrivo del Giro d’Italia e quello della Tirreno Adriatico.Il Giro-E è un evento speciale, perchè utilizza le bici elettriche e non quelle tradizionali. Un’iniziativa collaterale al Giro d’Italia che punta sulla sostenibilità. Sarà una vera e propria festa di sport e della città di Gualdo Tadino, che vedrà il centro storico protagonista”.

Cosa è il Giro E:

Il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. Organizzata da RCS Sport, è inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019. Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso; a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore.

L’edizione 2023 prevede 20 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri. Si disputano anche le tappe a cronometro, che nel Giro-E divengono prove di regolarità.

Ogni frazione viene percorsa a gruppo compatto, eccetto per alcuni tratti, dove tutti i partecipanti affrontano prove di regolarità e prove speciali con il proprio Team. Nelle fasi finali di ogni tappa, invece, i capitani dei Team sono impegnati nella prova sprint “esibizione” prima del traguardo.

Il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dal proprio Team di appartenenza.

L’arrivo della tappa avviene prima del traguardo del Giro d’Italia, ma sotto allo stesso Arco e la premiazione è sullo stesso podio dei professionisti. In ogni località di arrivo viene allestita una VIP hospitality, area esclusiva e riservata, posizionata in una location unica nei pressi dell’arco di arrivo del Giro d’Italia: qui, tutti i partecipanti trovano ristoro e hanno la possibilità di assistere all’arrivo dei ciclisti professionisti della Corsa Rosa.

Tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione del pubblico alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale, anche grazie al nuovo “Villaggio della Sostenibilità” che seguirà il Giro-E in tutte le città di partenza.