Gualdo Tadino, lavori in centro: da lunedì 15 maggio cambia la viabilità

Da lunedì 15 maggio cambia nuovamente il traffico nel centro storico di Gualdo Tadino.

Dopo la conclusione della prima parte di Corso Italia, nel tratto da Corso Piave a Piazza Martiri della Libertà, i lavori di ripavimentazione proseguono e da inizio settimana ripartiranno per il rifacimento della sede stradale nel tratto di Corso Italia che va da piazza Garibaldi (fine di via Franco Storelli) a Piazza Martiri.

Ciò comporterà delle variazioni al traffico veicolare dal 15 maggio al 2 giugno e i mezzi a motore potranno raggiungere il centro passando da via Franco Storelli, piazza Garibaldi, via Casimiri per poi ridiscendere per via Calai.

Dall’altra parte la circolazione dei mezzi sarà possibile, come negli ultimi giorni, fino a Corso Piave, con uscita per via Imbriani, con chiusura di Corso Italia.

Dal Comune ricordano che gli spazi del centro storico sono tutti accessibili da parte dei pedoni, nessuna zona esclusa, e i parcheggi disponibili sono quelli di: piazza Beato Angelo con utilizzo dell’ascensore, piazza Mazzini, piazza Garibaldi, piazza Marconi, via Zoccolanti adiacente Rocca Flea, area giardini pubblici, area piazzale Santa Margherita, via Bersaglieri e zone limitrofe, e zona adiacente alla sede dell’Agenzia delle Entrate.