Il coro delle scuole di Nocera e Valtopina sul palco dell’Ariston di Sanremo

Il coro “Francesco Cicognola – Le Voci del Cuore” della scuola secondaria di primo grado di Nocera Umbra e Valtopina , diretto dalla professoressa Roberta Rossi ha partecipato alle selezioni per il Festival Internazionale della Musica Scolastica (GEF 2023 – Sanremo Junior), nella sezione Cori, ed è stato ammesso alle fasi finali che si sono tenute dal 3 al 6 maggio al Teatro Ariston di Sanremo.

La loro esibizione si è svolta in diretta streaming il 5 maggio intorno alle 23,30, tenendo incollati tutti i compagni, i docenti e il personale scolastico che da lontano facevano il tifo per loro. I ragazzi si sono esibiti con una versione completamente rinnovata di “Man in the Mirror” di Michael Jackson, accompagnanti alla chitarra dal maestro Lucio Carpisassi.

Durante la loro permanenza a Sanremo, i ragazzi hanno potuto partecipare a stage di canto con professionisti del settore di fama nazionale e internazionale, fino ad arrivare alla serata finale, dove sono stati poi premiati i cori vincitrici della rassegna.

I ragazzi sono stati entusiasti di questa esperienza. “Una sensazione mista tra gioia e paura” racconta Teresa, “Sarà un’esperienza che non dimenticherò mai e che porterò sempre nel cuore” afferma Chiara. Ludovica, Agnese, Alice Carboni e Alice Catanesi hanno invece espresso l’immensa adrenalina che hanno provato salendo sul palco prestigioso dell’Ariston.

Per tutti il ricordo del professor Cicognola, a cui il coro è dedicato, che è stato il filo conduttore di questa esperienza, dando la possibilità agli studenti di partecipare, in orario extrascolastico al corso “Cantando, recitando e danzando” finanziato dal progetto Pon “Socialità, Apprendimenti e Accoglienza”.

“E’ emozionante aver avuto la possibilità di onorare la memoria del professor Cicognola, recentemente scomparso, che per i ragazzi è stato un’ispirazione, insegnando loro come la musica abbia la capacità di farti sentire libero di essere te stesso e di esprimere le emozioni, senza giudizio”, ha detto la professoressa Roberta Rossi, che ha accompagnato i ragazzi insieme al professor Marco Adriani.

“Abbiamo ricevuto tantissimi brani, anche con un livello di tecnica vocale molto elevato, con tanti virtuosismi vocali fin troppo esagerati. Abbiamo preferito selezionare quei brani che al primo ascolto ci davano un’emozione e voi siete stati tra quelli. Grazie per quello che fate, nella vostra scuola, ha un valore immenso, è una scommessa educativa che provate a vincere in un tempo in cui la musica è assai “malata“. State seminando nel cuore dei vostri ragazzi qualcosa che sicuramente a loro fa bene e speriamo che pian piano faccia bene a tutta la musica in Italia”, ha commentato il giurato Lodovico Saccol, autore di musica e testi.

“Siamo tutti molto orgogliosi dei nostri ragazzi, hanno davvero fatto qualcosa di davvero speciale e unico. Il nostro amato professor Cicognola sarà sicuramente orgoglioso di voi” ha evidenziato il dirigente scolastico Leano Garofoletti.