Il Comune di Gualdo Tadino premiato dalla Città di Torino per la cooperazione internazionale

“Vincere un premio è sempre una soddisfazione. Farlo da Comune capofila di un progetto di cooperazione internazionale lo è ancora di più. Riceverlo in una città come Torino al Salone internazionale del Libro è un’emozione unica. Grazie a tutto il gruppo di lavoro che sta ottenendo grandi risultati riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.”

Con queste parole il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha commentato sui social il premio ricevuto ieri per il progetto internazionale “Hub Particular“, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) con 513.150 euro, e che vede il Comune di Gualdo Tadino come soggetto capofila, il Comune di Amelia co-organizzatore dell’iniziativa, la presenza del Consorzio Itaca, dell’Associazione Ong Necos International, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, del Municipio de San Juan de Dios de Cardenas e di Solymed Travel Srl.

Il premio “Abbiamo un mondo in Comune” che la Città di Torino ha istituito quest’anno, è un riconoscimento per progetti e buone pratiche innovative nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo. Ieri pomeriggio si è svolta la premiazione dei vincitori presso lo stand della Città di Torino nell’ambito del Salone internazionale del libro.

A consegnare i riconoscimenti sono stati il sindaco Stefano Lo Russo, la vicesindaca Michela Favaro e il vicerettore vicario per la Sostenibilità e la cooperazione allo sviluppo dell’Università di Torino, Egidio Dansero, presidente della giuria del Premio.

“Questo premio – ha commentato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – è importante per chi lo riceve e perché queste tre persone (Aurelio Catalano, Maurizio Baradello e Anna Tornoni, dirigenti del Comune di Torino alla cui memoria è intitolato il riconoscimento, ndr) hanno rappresentato l’essenza stessa di cosa deve essere la pubblica amministrazione: fare bene il proprio lavoro e nell’interesse pubblico.”

Il sindaco Presciutti in precedenza, nel Salone del Libro, aveva visitato lo stand della casa editrice gualdese “Diadema Edizioni”, per il secondo anno presente all’importante rassegna.

