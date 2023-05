SG-Fratelli d’Italia: “Esiste ancora una scuola comunale di musica a Gualdo Tadino?”

Il gruppo consiliare Siamo Gualdo–Fratelli d’Italia interroga la Giunta sul funzionamento della scuola comunale di Musica di Gualdo Tadino e sulla sua attrattività. “Per i giovani è emergenza sociale e deserto culturale – scrivono dal gruppo rappresentato in consiglio comunale da Roberto Cambiotti, che chiede alla Giunta di rispondere ad alcune domande che riguardano la gestione e il funzionamento della scuola stessa. “Non esiste un sito internet dedicato e la sede ubicata in località Casale appare smantellata, o almeno così sembra in seguito all’ammaloramento dell’insegna, divenuta ormai illeggibile, anche se potrebbe essere solo l’ennesimo esempio di sciatteria e trasandatezza che investe ogni angolo della città“.

“Vorremmo solo sapere se esiste ancora una scuola comunale di Musica – si legge nel comunicato stampa – Una scuola, che rivesta una funzione pubblica, trasparente, con obiettivi e programmazione chiari ed accessibili ad ogni cittadino“.

Cambiotti chiede quali siano i numeri della Scuola comunale di musica, quali i corsi attivi, in che modo viene reclutato il personale, a quanto ammonta, se corrisposto, il contributo economico del Comune di Gualdo Tadino. “È congruo con le finalità dell’amministrazione comunale? Ce lo chiediamo, vista l’importanza che la formazione musicale riveste per bambini e ragazzi nelle fasi più delicate della crescita e riconosciuta come elemento e strumento di contrasto a derive di solitudine, noia, disagio psichico, isolamento ai quali i giovani sono sottoposti soprattutto negli ultimi anni segnati dalla pandemia“.

“La nostra città è da sempre foriera di talenti e professionisti che lavorano nell’ambito musicale – scrive Roberto Cambiotti – Una tradizione mai interrotta che ha consentito a Gualdo di beneficiare di gruppi e solisti che danno il proprio contributo prezioso e qualificato durante l’organizzazione di festival e importanti manifestazioni. Per questo credo sia importante potenziare la scuola comunale, coadiuvare le scelte in termini di pianificazione e strategie comunicative, al fine di attrarre allievi provenienti anche dai Comuni limitrofi. Sono rimasto stupito dall’assenza di un sito internet dedicato, ad esempio, e dalla mancanza di informazioni su corsi e insegnanti. Totalmente privo di dettagli anche il sito istituzionale del comune di Gualdo Tadino, che pure dovrebbe monitorare ogni attività della Scuola comunale di Musica, e prestare assistenza alla stessa anche in termini di strumenti e risorse umane“.

L’interrogazione presentata in questi giorni nasce, dicono da Siamo Gualdo-Fratelli d’Italia, “dall’esigenza di conoscere in maniera più approfondita quali siano gli intendimenti dell’Amministrazione riguardo queste criticità che vanno affrontate e superate, al fine di dotare la città di una scuola comunale di Musica più competitiva e attrattiva e soprattutto accessibile a tutti, anche alle famiglie meno abbienti. Per consentire pari opportunità a bambini e ragazzi sono necessari strumenti di abbattimento delle rette, ad esempio, e una comunicazione efficace ed immediata che consenta subito di acquisire informazioni. Anche la sinergia con gli istituti scolastici diventa fondamentale per creare momenti di aggregazione e condivisione. Ci chiediamo se in questa città si investa ancora in cultura e crescita umana, se si pensa al deserto ricreativo per i giovani, alla voragine sociale che si sta creando a danno degli stessi. La città non è solo asfalto o conti da far tornare“.