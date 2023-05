Ex ospedale Calai, arrivano le risorse dalla Regione. Forza Italia: “Un grande risultato per la città”

Con la delibera n. 523, la Giunta regionale dell’Umbria ha approvato, mercoledì 24 maggio, l’Accordo di programma tra Regione Umbria e Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il settore degli investimenti in ambito sanitario. Tra questi sono indicati anche gli interventi previsti per l’Ospedale di Branca e quello relativo al miglioramento sismico e alla riqualificazione dell’ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino. Le risorse indicate ammontano ad un importo di 9.081.009,54 euro (la cifra più alta tra tutti gli interventi previsti dalla delibera) e sono state iscritte nel bilancio Regionale con fondi di provenienza prevalentemente ministeriale, quindi al di fuori del PNRR (SCARICA QUI LA DELIBERA).

La sezione Forza Italia di Gualdo Tadino con un comunicato stampa evidenzia come si va a togliere “quell’ombra di dubbio che più volte il Sindaco Massimliano Presciutti ha provato ad affermare, probabilmente cercando per l’ennesima volta di sperare di trovare una giustificazione alle sue scelte scellerate che avrebbero addirittura visto la demolizione dell’intera stecca del Calai. L’atto di ieri testimonia ancora una volta come la Regione Umbria preferisca lavorare in maniera silenziosa e costruttiva, senza scendere mai a sterili strumentalizzazioni politiche, ma portando a casa grandi risultati per l’intera Regione e per la nostra Città“.

Forza Italia plaude il vice Presidente regionale Roberto Morroni “che con impegno, costanza e determinazione ha sempre perseguito l’interesse comune dando segnali importantissimi per il rilancio della nostra Città e del nostro tessuto economico produttivo“. Morroni ha evidenziato come “prosegua con coerenza l’impegno della Giunta regionale atto a determinare il progetto di riqualificazione dell’ex Calai. Prossima tappa imminente sarà la presentazione del piano di valorizzazione”.

“Ancora una volta – conclude il comunicato stampa firmato dai consiglieri Viventi e Minelli – preferiamo gli atti concreti, frutto di un impegno costante da parte nostra, sia in Consiglio Comunale che al di fuori di esso, teso a massimizzare il credito che il nostro territorio vanta nei confronti della sanità regionale da fin troppo tempo“.