Gualdo Tadino aderisce all’iniziativa Unicef “Diritti in Comune” 2023

C’è anche il Comune di Gualdo Tadino tra le città che hanno aderito all’iniziativa rivolta alle amministrazioni comunali “Diritti in Comune” promossa da Unicef in collaborazione con ANCI e prevista per sabato 27 maggio, 32° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, nell’ambito del programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”.

Il programma è stato lanciato dall’Unicef e dal Programma delle Nazioni Unite per dare seguito alle risoluzioni della 2′ Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II), durante la quale la comunità internazionale si accordò nel riconoscere che il benessere dei minorenni è indice di un ambiente sano, di una società democratica e di un’amministrazione locale efficiente.

Una Città Amica è una città impegnata in un processo continuo di miglioramento dei diritti dei bambini e degli adolescenti, ed è quello che anche Gualdo Tadino sta portando avanti in questi anni.

“Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – ha raccolto l’invito di Unicef di aderire all’iniziativa “Diritti in Comune”, per ricordare e porre attenzione sul 32° anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In questi anni abbiamo già sostenuto diverse iniziative Unicef, di cui condividiamo i valori e messaggi, e stiamo portando avanti con convinzione l’iter per far diventare al più presto Gualdo Tadino città amica dei Bambini e degli adolescenti. Il nostro obiettivo è, infatti, continuare a garantire tutto il nostro impegno per mettere in campo politiche a favore e a tutela dei più piccoli e delle persone svantaggiate”.

Oltre a Gualdo Tadino hanno aderito all’iniziativa Unicef, tra le altre, le città di Avellino, Cremona, Empoli, Fano, Ferrara, Foligno, Mantova, Modena, Olbia, Palermo, Roma, Sassari e Venezia.