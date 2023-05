Notte tragica sulle strade umbre, quattro giovani perdono la vita a Gubbio e Magione

E’ stata una notte tragica sulle strade della provincia di Perugia. Quattro giovani hanno perso la vita in due incidenti stradali verificatisi a Gubbio e Torricella di Magione. Il più grave quest’ultimo quando, intorno alle 3,40, un’auto che viaggiava con quattro ragazzi a bordo lungo il raccordo Perugia-Bettolle, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è finita fuori strada ribaltandosi.

Tre dei quattro occupanti hanno perso la vita mentre il quarto è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto si sono recati i vigili del Fuoco e altri soccorritori, con lo svincolo che è rimasto chiuso fino alle 9 di questa mattina.

L’altro incidente mortale si è verificato a Gubbio poco dopo la mezzanotte, lungo la Strada Statale Pian d’Assino. Anche in questo caso, in base a prime ricostruzioni, sembra che l’auto sia finita fuori strada, per cause che sono in corso di verifica, dopo aver impattato contro la segnaletica e il guard rail all’altezza dello svincolo di San Marco, finendo sulla strada sottostante.

A perdere la vita un ragazzo di 26 anni residente a Gubbio.