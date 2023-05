Taglio del nastro per la nuova sede Unitalsi di Gualdo Tadino e per i campetti di San Rocco

E’ stata una inaugurazione molto partecipata quella di domenica scorsa che ha visto il taglio del nastro della nuova sede della sottosezione Unitalsi di Gualdo Tadino, nel quartiere di San Rocco.

Contemporaneamente sono stati riconsegnati gli adiacenti campi da basket e da calcio a cinque, conosciuti come “I campetti di San Rocco”. Questi impianti sportivi vennero vennero costruiti nel 1984 e furono per anni luogo di incontro non solo per il quartiere, ma per tutta la città, grazie alla presenza di impianti sportivi (calcetto, basket e bocce). Un abbandono progressivo aveva poi portato l’area a subire un grave degrado.

Tutta la zona è stata sistemata grazie a progetti presentati dal Comune di Gualdo Tadino e finanziati in due diversi momenti dalla Regione Umbria per complessivi 300 mila euro, di cui 30 mila a carico dell’ente gualdese. E’ stato così possibile ristrutturare completamente sia l’immobile, divenuto la nuova sede dell’Unitalsi di Gualdo Tadino, che il parco, con la presenza di giochi per bambini, e i due campi sportivi, con abbattimento delle barriere architettoniche.

Il taglio del nastro è stato fatto dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e dal presidente della sottosezione gualdese dell’Unitalsi, Daniele Anastasi. Una messa sul campo da calcio a 5 era stata celebrata in precedenza, cui è seguita la benedizione del pulmino attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili.

L’inaugurazione si è svolta nell’ambito di una tre giorni dedicata alla presenza in città della statua pellegrina della Madonna di Lourdes.