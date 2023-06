Estate Gualdese 2023, ecco il programma completo degli eventi

È stato presentato stamattina in sala consiliare il programma degli eventi dell’estate gualdese. “Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2023” è promossa dall’Amministrazione Comunale e riguarda eventi musicali, per bambini, rassegne teatrali, iniziative a Valsorda, eventi sportivi, culturali, mostre e comprende anche le tradizionali sagre del territorio. È stato lo stesso sindaco Massimiliano Presciutti ad illustrare iniziative. “Oltre cento eventi di tutti i generi – ha detto il primo cittadino – animeranno dal prossimo 11 Giugno e fino a fine settembre, con i Giochi de le Porte, la città di Gualdo Tadino ed il suo territorio.

SCARICA QUI IL PROGRAMMA

L’amministrazione definisce il programma “ricchissimo, vario ed adatto per un pubblico di ogni età e per tutti i gusti. Iniziative che varieranno dalla cultura allo sport, dalla tradizione alla natura, con eventi di assoluto livello che la nostra Amministrazione ha promosso coinvolgendo anche tanti soggetti del territorio“.

Tra le numerose iniziative il Sindaco ha ricordato tre grandi eventi musicali come il concerto di Rosa Chemical (15 Luglio Piazza Martiri – evento a pagamento con biglietti disponibili online, il concerto di Johnson Righeira con la band Sinfonico Honolulu (11 agosto PiazzaMartiri) e quello di Carmen Consoli del 12 Agosto nella splendida cornice dalla Valsorda (Suoni Controvento – evento a pagamento con biglietti disponibili online).

“Ringrazio il Polo Museale – ha sottolineato Presciutti – Valsorda Tour, l’Ente Giochi de le Porte e Be Creative che si occuperà della comunicazione. Inoltre tutte le Associazioni, le Pro Loco, le attività commerciali, le imprese e gli enti che ci hanno aiutato a mettere in piedi questo ricco cartellone di iniziative che mira a promuovere il nostro territorio e valorizzare i nostri spazi attraverso gli eventi”.

Tra gli eventi, da segnalare quello di apertura: la cena di solidarietà in memoria di Sabrina Passeri che si svolgerà domenica 11 giugno nel piazzale Coop alle ore 20.30. Poi dal 16 al 18 giugno ecco il Bimbo Day, che si svolgerà nel centro storico e in contemporanea il Campionato Europeo di Tiro con la Fionda presso il palasport Luzi, con atleti provenienti da tutta Europa.

Qiundi altre iniziative musicali, come le diverse bande musicali che parteciperanno al Memorial Sesto Temperelli, oltre agli spettacoli teatrali in scena nella splendida location della Rocca Flea.

Tra gli eventi sportivi ci sono in programma Tra i Monti di Gualdo & Valsorda Trail, Bici Insonni e il Memorial di calcio in onore di Riccardo Pizzi.

Per quanto riguarda le mostre, Non è tutto oro ciò che luce sarà visibile fino al 27 agosto presso il Museo Civico Rocca Flea e tre esposizioni saranno inaugurate il prossimo 5 agosto: Nei Tuoi Occhi di Marco Ercoli presso Casa Cajani, Il Meraviglioso Mondo di Wal presso il Museo Civico Rocca Flea e Da Jannis Kounellis a Sol Lewitt, Gino De Dominicis e Oltre, pittura contemporanea presso la chiesa di San Francesco.

Spazio anche per gli eventi che riguarderanno la montagna gualdese, organizzati in collaborazione con Valsorda Tour, tra i quali il Superluna del Cervo, trekking in programma a Valsorda il 3 Luglio e gli Aperitivi al Tramonto, escursioni che si svolgeranno il 21 luglio e l’11 agosto sempre a Valsorda. Arriveranno anche le iniziative legate al mondo dei Giochi de le Porte, come la cena dei 100 Giorni in programma il 17 giugno, il Trofeo Cardinali del 17 agosto, il Pranzo del Portaiolo del 17 Settembre. A fine settembre l’evento clou del Palio di San Michele Arcangelo. Spazio anche per Miss Italia (3 agosto, Piazza Mazzini) e per le numerose sagre che si svolgeranno in tutto il territorio.

Tutto il programma completo è CONSULTABILE CLICCANDO QUI.