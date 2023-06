Le scuole di Nocera Umbra contro la cultura dello spreco

Festa grande e colorata ai Portici San Filippo di Nocera Umbra contro la cultura dello spreco.

La classe I B del Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra, in collaborazione con la classe 1°A, ha organizzato e allestito tavoli, gentilmente concessi dalla Taverna Borgo San Martino, per dare la possibilità di disporre tutti quegli oggetti finiti in un cassetto, ma che possono avere una seconda vita perché utili ad altri.

E così, nella cornice degli antichi mercati al coperto di Nocera Umbra, hanno partecipato piccoli e grandi: i bambini della Primaria di Nocera Umbra e Casebasse e gli studenti dell’Istituto Sigismondi per promuovere uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente, che può aiutare davvero ad acquisire una cittadinanza attiva, piena e consapevole.

Un anno all’insegna dell’educazione ambientale che ha visto i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo particolarmente impegnati in progetti e attività tesi a sviluppare un’adeguata sensibilità, come quello ad esempio del benessere personale e collettivo, dell’adozione di corretti stili di vita, o a programmare iniziative per sostenere una cultura del fare, incisiva verso la lotta ai cambiamenti climatici per riuscire a costruire una società più inclusiva, giusta e pacifica.

“Promotrice di cultura e di relazioni – ha dichiarato il dirigente Leano Garofoletti – la scuola non può che fornire ai suoi allievi, ma anche alle famiglie e quindi dunque all’intera collettività gli strumenti necessari per diffondere e mettere in essere un processo virtuoso che conduca realmente verso una umanità più solidale e soprattutto pronta ad affrontare quella tanto e auspicata transizione culturale ed ecologica”