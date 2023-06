Roberto Morroni lancia “L’Officina”, nuova associazione politico-culturale

E’ stata presentata ieri a palazzo Cesaroni, sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, l’associazione politico-culturale “L’Officina”. Obiettivo principale è favorire e stimolare la buona politica, creando un luogo di confronto e di elaborazione di idee sulle questioni regionali e nazionali.

Presidente è il vicepresidente della giunta regionale Roberto Morroni, vicepresidente l’ex sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini, che hanno illustrato i principi e gli scopi dell’associazione insieme alle rappresentanti del consiglio direttivo Mariateresa Di Muro e Daniela Casaccia, consigliere comunale di Forza Italia a Perugia. Tra i soci fondatori e sostenitori presenti, anche il consigliere regionale della Lega Eugenio Rondini.

L’associazione, è stato evidenziato, si rivolge non solo a coloro che appartengono a una specifica forza politica, ma rappresenta un’area più ampia, come ha precisato Morroni, e mira a creare un momento di condivisione e partecipazione tra coloro che condividono valori fondamentali come l’importanza della persona, la sua dignità e libertà. L’associazione si ispira alla cultura liberaldemocratica e al riformismo, sottolineando l’importanza dell’uguaglianza delle opportunità come alternativa a un egualitarismo privo di spessore.

“‘L’Officina’ nasce ufficialmente oggi dopo circa due anni di preparazione – ha detto Morroni – Non si tratta di un partito, ma di un luogo in cui si può parlare di politica nel modo necessario e fondamentale. La politica richiede ragionamento, riflessione, studio. Non può essere superficiale, demagogica o populista, ma deve essere visione e capacità di governo, capace di comprendere le tendenze che animano la società”.

Durante l’incontro, è stato annunciato il primo evento dell’associazione, previsto per il 10 giugno ad Assisi, che affronterà un tema di grande attualità per la regione: la gestione integrata dei rifiuti. Parteciperanno studiosi e tecnici e, per la parte politica, oltre alla presidente della Regione Donatella Tesei, anche il presidente dell’Auri, i presidenti di Legambiente Umbria e Amici della Terra, il presidente dell’Anci, il sindaco di Perugia e alcuni consiglieri regionali di maggioranza e opposizione.

“Sarà un’occasione per confrontare i punti di vista delle diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, e dare voce anche alle associazioni ambientaliste – ha evidenziato Roberto Morroni – A ottobre organizzeremo un’iniziativa dedicata a temi più specificamente politici, ma abbiamo ritenuto opportuno iniziare con un tema di grande attualità a livello nazionale, ovvero la diminuzione della partecipazione e l’assenteismo alle elezioni“.