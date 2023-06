“InCanto sulle Vie di Francesco” torna a Valfabbrica

Torna per il decimo anno consecutivo a Valfabbrica – luogo in cui è nata – l’iniziativa “InCanto sulle Vie di Francesco”, serie di eventi che, con il patrocinio della Regione Umbria e di numerose altre istituzioni, spazia tra Umbria, Toscana e Marche percorrendo a piedi un tratto di un antico percorso francescano, facendo tappa, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un coro propone l’ascolto di alcune proprie esibizioni.

Dopo essere stato a La Verna la scorsa settimana, l’appuntamento torna in Umbria, precisamente a Valfabbrica, domenica pomeriggio 11 giugno, con partenza dalla chiesa di San Marco e Santa Lucia in località Sambuco alle ore 15.45 e l’accompagnamento lungo il cammino di tre cori: “Le Voci del Chiascio” di Valfabbrica, “Stone Eight” di Perugia e “Quintessenza Italiana” di Deruta. La camminata toccherà la chiesa di San Benedetto e del Beato Paolino in località Barcaccia e la chiesa di Madonna di Foce a Valfabbrica.

Con il supporto del Comune di Valfabbrica e della rivista “Il Sentiero Francescano”, l’evento si chiuderà alle 18.30 in piazza San Sebastiano, nel centro storico del paese con un apericena.