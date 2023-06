Giochi, sabato 17 giugno torna la “Cena dei 100 giorni”

Dopo il successo del banchetto medievale del Convivium Epulonis, è tempo per tutti i portaioli di celebrare l’inizio del conto alla rovescia in vista del Palio di San Michele Arcangelo 2023, con la tradizionale “Cena dei 100 giorni” in programma sabato 17 giugno.

La Cena si terrà in Piazza Martiri della Libertà, come già avvenuto lo scorso anno quando quasi 500 portaioli invasero l’arengo maggiore con i colori delle quattro Porte per iniziare ad entrare nel clima dei Giochi de le Porte che, quest’anno, si svolgeranno nei giorni 22-23-24 settembre.

Allo scoccare della mezzanotte verrà poi esposto dal terrazzo del Comune il tanto atteso numero “99” che poi verrà aggiornato quotidianamente scandendo i giorni che mancano al Palio.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da farsi presso le rispettive Porte, ai numeri di seguito indicati, entro e non oltre mercoledì 14 giugno.

Il costo della cena, con menù fisso, è di 20 euro per gli adulti e di 12 euro per bambini fino a 12 anni. In caso di maltempo, la Cena si svolgerà nelle rispettive taverne in base alle prenotazioni già effettuate.

San Benedetto: Silvia Marcellini 339.1816204

San Donato: Priore 348.1144407, Francesca Meccoli 338.3770167 Daria Chiocci 338.7731960

San Facondino: Roberto De Nicola 347.6236475, Mirko Marinelli 339.7154737

San Martino: Alessio Stella 334.1479888