Gualdo Tadino, centrodestra all’attacco: “Comune assente. Regnano incuria, degrado e sporcizia”

“Ci chiediamo quando l’Amministrazione gualdese riterrà opportuno attuare gli interventi di pulizia delle strade, dei parchi, delle aiuole ed in generale del verde pubblico visto che il taglio del manto erboso sembra non essere una priorità in questo periodo stagionale, mentre invece è necessario ed indispensabile soprattutto in alcune zone urbane in cui sembrano essere cresciute vegetazioni tipiche di biomi terrestri tropicali o subtropicali e non propri della nostra zona ecosistemica”.

A chiederlo sono i gruppi consiliari di centrodestra Lega Gualdo Tadino, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cappelletti Sindaco.

“E’ pur vero che il ritardo potrebbe essere giustificato dalla situazione climatica piovosa ed instabile delle settimane scorse – proseguono – ma ad oggi ancora non abbiamo avuto la soddisfazione di vedere alcun inizio di lavori manutentivi del verde pubblico. Sarebbe doveroso da parte dell’Amministrazione occuparsi anche della pulizia degli spazi pubblici. Un esempio tra tanti: le scale del piazzale Beato Angelo in cui regnano sporcizia, fetore e “graffiti” che non abbelliscono l’ambiente, ma al contrario lo deturpano. Anche se la proprietà delle scale non è stata ancora formalmente assegnata al Comune, una volta reso funzionale l’ascensore adiacente, sarebbe opportuno per questioni di igiene e di buonsenso intervenire sulle stesse considerato che sono ad uso pubblico. Così come sarebbe indispensabile pulire le scale del parcheggio Mazzini e l’ascensore sito nella stessa piazza che porta agli studi medici che è costantemente sporco e diventato luogo residenziale di ragni ed insetti vari.

“Quest’ultime zone urbane potrebbero essere identificate come la “porta d’ingresso” della città visto che sono accessi per il centro storico della stessa. Proprio un bell’esempio di decoro! Nonostante le interlocuzioni informali con gli assessori competenti, i nostri suggerimenti sono stati disattesi ed inascoltati – concludono i gruppi di centrodestra – pratica abituale da parte loro, ma non più accettabile da parte nostra e da parte della popolazione”.