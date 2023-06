Gualdo Tadino, decennale Birra Flea: due giorni di festa a Universo Flea

Birra Artigianale Flea compie dieci anni di attività il 14 giugno e per celebrarli l’azienda ha organizzato due giorni di festa, sabato 17 e domenica 18 giugno, nella sede del birrificio in via Fratelli Cairoli a Gualdo Tadino.

Porte aperte, dunque, per condividere questo importante traguardo con tutti coloro che hanno sostenuto e creduto nel progetto dal 2013 ad oggi, per tutti gli amanti del mondo brassicolo o per chi vuole scoprire l’Universo Flea. In programma visite guidate e tour gratuiti nel birrificio, musica, street food, laboratori creativi per bambini e birra a volontà.

La festa avrà inizio in entrambe le giornate alle 11 e il sabato proseguirà per tutta la notte, con i dj set a partire dalle 23: si alterneranno ben sei dj diversi, tra cui l’attore Marco Bocci e il tastierista dei Negramaro Andro, che intratterranno il pubblico della notte con uno speciale dj set.

Domenica 18 giugno la giornata sarà dedicata alla musica dal vivo, con l’esibizione del gruppo musicale Fuperi dalle ore 12 e del gruppo country Band-Jo boys dalle 17.

Il tutto sarà rigorosamente accompagnato da birra artigianale e cocktails a volontà, oltre che da street food attorno al birrificio, angoli picnic nel prato della struttura e intrattenimento con laboratori creativi per i più piccoli.

Inoltre, ci sarà anche la possibilità di noleggiare e-bike e praticare trekking attorno alle colline e alle mura di Gualdo Tadino.

L’ingresso è libero e gratuito, con consumazione facoltativa e gagdet a edizione limitata a tutti i partecipanti.