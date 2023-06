Perugia-Ancona, sopralluogo del ministro Salvini sul raddoppio nei pressi di Casacastalda

Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico sulla strada statale 318 di “Valfabbrica” Direttrice Perugia – Ancona presso l’area di cantiere Anas della galleria in costruzione al km 14.300 della statale, nei pressi di Casacastalda.

Sono intervenuti, tra gli altri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il sindaco di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli, il direttore Investimenti e Realizzazione Anas nonché Commissario Straordinario di Governo, Eutimio Mucilli.

L’incontro era finalizzato a verificare lo stato e l’avanzamento dei lavori di realizzazione di una importante variante al vecchio tracciato che porterà benefici, miglioramento dei livelli di sicurezza e riduzione dei tempi di percorrenza nel collegamento tra le regioni Umbria e Marche.

Sulla direttrice Perugia-Ancona, Anas ha in corso lavori di raddoppio a quattro corsie del tratto tra Valfabbrica e Casacastalda.

L’intervento, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consiste nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale.

Il tratto da realizzare è lungo circa 3 km e comprende due gallerie per 2,4 km complessivi: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri. Saranno realizzati anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”; oltre alla rampa di uscita dello svincolo di Casacastalda in direzione Ancona.

Attualmente sono in corso gli scavi delle gallerie che procedono in contemporanea su più fronti. Nel dettaglio, lo scavo della galleria Casacastalda è realizzato per complessivi 519 metri di cui 326 dall’imbocco lato Ancona e 193 dall’imbocco lato Perugia, mentre la galleria Picchiarella è scavata dalla finestra intermedia nel lato Ancona per complessivi 175 metri.

Procede anche la realizzazione delle altre opere previste dal progetto, in particolare del ponte “Calvario” sul quale è stato varato l’impalcato metallico e realizzata la soletta in calcestruzzo.

L’ultimazione dei lavori è prevista per la primavera del 2025.