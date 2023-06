E’ tempo di corsi “Pon” per l’Omnicomprensivo di Nocera Umbra

Giugno, arriva l’estate ed è tempo di vacanze, ma non per le attività dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”di Nocera Umbra; sono infatti iniziati ben cinque corsi PON per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Come ormai succede da anni, grazie ai Fondi Strutturali Europei tramite la partecipazione a bandi che selezionano e premiano i progetti migliori presentati dagli istituti scolastici, il Ministero per l’Istruzione promuove corsi mirati a potenziare le competenze e gli ambienti di apprendimento nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, ponendosi come priorità il miglioramento del sistema istruzione nel suo complesso.

Quattro saranno i corsi riservati agli alunni più giovani della scuola primaria, volti alla promozione delle competenze motorie nello specifico i corsi sono: “ Sport per tutti” e “ I balli della nostra tradizione”, mentre saranno di tipo artistico- espressivo i laboratori : “Art &Craft” e “Piccoli artisti crescono”.

Il corso per gli alunni un po’ più grandi riguarderanno invece le competenze linguistiche con il laboratorio”Trinity English”.

Tutti i corsi sono totalmente gratuiti e saranno tenuti da esperti altamente qualificati affiancati da un tutor ciascuno, tutti selezionati attraverso un bando pubblico presso la scuola di Nocera Umbra, che avranno una durata fino al 30 giugno.

“Grande la soddisfazione – ha tenuto a sottolineare il dirigente Leano Garofoletti – visto l’alto livello di adesione degli studenti nocerini che, come nelle precedenti occasioni, hanno accolto con entusiasmo i nuovi corsi offerti dalla nostra scuola. Gli alunni e le loro famiglie hanno colto a pieno il valore formativo offerto dai Fondi Strutturali non lasciandosi sfuggire ancora una volta una preziosa occasione di crescita dal punto di vista umano e culturale e perché no, anche di divertimento visto il tempo di vacanze ”.