Gualdo Tadino, presentata la Rassegna di Teatro Amatoriale 2023

Dopo i successi degli scorsi anni, tornerà nei mesi di ottobre e novembre a Gualdo Tadino la “Rassegna di Teatro Amatoriale” che anche quest’anno si svolgerà al Teatro Talia.

L’associazione Note di Teatro, che organizza l’iniziativa con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale, della UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e con media partner Radio Tadino, ha presentato la nuova stagione, giunta alla sua quarta edizione.

La rassegna è stata illustrata nella sala consiliare del municipio dal presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti.

“In questa stagione avremo sei spettacoli con protagoniste cinque compagnie umbre e una che arriverà da Bologna – ha spiegato Galiotto – Inizieremo con “La linea gialla”, compagnia con cui collaboriamo sin dalla prima edizione della Rassegna, che presenterà Mamma Blues, un viaggio scritto e interpretato da Eleonora Cecconi e Federica Pieravanti che unisce parola, musica live e immagini proiettate, accompagnato dalla chitarra di Edoardo Commodi e racconta le biografie di donne che hanno fatto la storia della black music, in particolare del blues. Il 20 ottobre sarà la volta della Compagnia “Al Castello”, una compagnia che di amatoriale ha solo il nome data la bravura dei suoi componenti, con “La Calandria”, commedia brillante cinquecentesca. Il 27 ottobre a salire sul palco del Talia sarà la compagnia bolognese Deinòs Teatri con “Rammendi”. A novembre, il 10, saranno protagonisi i Paltò, capitanati da Gianfranco Alunni, di professione cardiologo, che proporranno “Innamorati a Milano”, dove verrà rivissuto il periodo in cui emersero i vari Jannacci, Gaber, Cochi e Renato. Il 17 sarà il turno de Le Voci di Dentro, compagnia assisana che porterà in scena la commedia di Eduardo De Filippo “Sogno d’una notte di mezza sbornia”. Il 24 novembre concluderà Note di Teatro con “Il bianco e il nero”, scritta da Giandomenico Pallucca.

Gli spettacoli andranno in scena tutti al Teatro Talia con la possibilità di acquistare abbonamenti. sempre a prezzi molto contenuti.

Ringrazio l’amministrazione comunale – ha concluso Galiotto – per questa possibilità dataci di organizzare nuovamente la Rassegna Teatrale Amatoriale e per essere sempre al nostro fianco. Speriamo che questo possa diventare un appuntamento fisso per la città di Gualdo Tadino.”

Ringraziamenti a Note di Teatro sono arrivati dal sindaco Presciutti che ha sottolineato come la Rassegna venga particolarmente apprezzata anche fuori dalle mura cittadine. “Il metodo di lavoro scelto da Note di Teatro è quello giusto, visto che non è scontato riproporre per il quarto anno una rassegna teatrale, anche dopo le difficoltà legate al Covid – ha detto Presciutti – Le cose che durano, infatti, non sono molte, ma la Rassegna Amatoriale proposta da Note di Teatro è un’iniziativa di valore e qualità che attrae anche fuori dal nostro territorio.”

Questo il cartellone degli spettacoli:

1. 13 ottobre – La Linea Gialla (Perugia): Mamma Blues

2. 20 ottobre – Al Castello (Foligno): La Calandria (Bernardo Dovizi da Bibbiena)

3. 27 ottobre – Deinòs Teatri (Bologna): Rammendi (da Stitching di Anthony Neilson)

4. 10 novembre – Paltò (Perugia): Innamorati a Milano

5. 17 novembre – Le Voci di Dentro (Assisi): Sogno di una notte di mezza sbornia (di Eduardo de Filippo)

6. 24 novembre – Note di Teatro: Il Bianco e il Nero (di Giandomenico Pallucca)

Prezzo biglietto singolo spettacolo: 10 euro

Abbonamento per tre spettacoli: 20 euro

Abbonamento per sei spettacoli: 50 euro