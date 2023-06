All’Acli di Fossato, da luglio sarà attivato lo “Sportello digitale”

Una novità importante interesserà il panorama dell’offerta dei servizi del circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico.

Dal prossimo mese di luglio verrà attivato lo “Sportello digitale” attraverso il quale si proverà a dare una risposta a tutto campo alle esigenze delle persone: utilizzo SPID, accesso ai portali della pubblica amministrazione, servizi online, richieste di bonus contributi, utilizzo delle principali applicazioni dello smartphone.

Il servizio sarà ad accesso gratuito e su prenotazione contattando lo 075 919121 (dal lunedì al venerdì 9-12) o inviando una mail a comunica@aclifossato.eu

“Lo sportello digitale – spiegano dall’Acli nasce dalla consapevolezza che Internet offre tantissime opportunità per far valere i propri diritti e per gestire più facilmente la vita di tutti i giorni, ma per tantissime persone, anziani ed immigrati in particolare, accedere a tutto ciò non è semplice. Ad alcuni mancano gli strumenti, ad altri le competenze, a molti entrambe. In un mondo che si sta sempre più digitalizzando, le nostre comunità rischiano di dividersi fra chi ha un accesso facile a queste tecnologie e chi invece ne rimane, suo malgrado, lontano. L’auspicio è quello di dare una risposta puntuale alle tante esigenze che verifichiamo ogni giorno nel nostro ufficio. L’anziano che ha difficoltà nell’uso dello smartphone. I genitori che faticano a completare la procedura per la richiesta della borsa di studio per il figlio. Il migrante che non riesce ad accedere allo sportello online della pubblica amministrazione e necessità di chiarimenti e sostegno”.

Tanti “micro-bisogni” che possono fare la differenza per il benessere delle persone e migliorare quello di tutta la comunità, nessuno escluso.