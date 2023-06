Francesco Bellucci e Cecilia Tambini vincono il Premio Giulia Spigarelli 2023

Sono entrambi di Fossato di Vico i due studenti selezionati dalla giuria come vincitori del Premio Giulia Spigarelli 2023, promosso dall’Istituto Comprensivo di Sigillo e dedicato alla memoria dell’alunna della scuola secondaria di I grado di Sigillo scomparsa a soli 13 anni, la cui serata finale si è svolta venerdì 23 giugno presso l’Auditorium di Fossato di Vico.

Un’edizione sicuramente particolare, quella di quest’anno, e per vari motivi. In primo luogo, perché, proprio nel 2023 Giulia Spigarelli, cui il premio è intitolato, avrebbe compiuto 30 anni e la ricorrenza è stata sottolineata proprio dalla presentazione di un video in cui le sue ex compagne di scuola hanno immaginato che cosa Giulia avrebbe potuto fare a quest’età; in secondo luogo, perché si è trattata della prima edizione senza restrizioni dopo l’era triste del Covid; e poi perché l’Istituto Comprensivo di Sigillo, quest’anno, piange la prematura scomparsa della maestra Donatella Passeri, venuta improvvisamente a mancare pochi giorni prima della fine della scuola: una docente che non solo era impegnata da una vita – sarebbe andata in pensione quest’anno – nell’educazione dei ragazzi, ma era anche in prima linea, come componente del comitato per la valorizzazione delle eccellenze, nel trovare modalità originali per far realizzare le capacità di ciascuno di essi.

Un’ombra di tristezza che è sicuramente aleggiata per tutta la cerimonia e che ha trovato il momento di massima commozione proprio nella lettura di una poesia dedicata alla maestra Donatella, scritta e letta da un suo ex alunno di Fossato di Vico, Gabriel Paciotti.

Presentatrice della serata, come ormai tradizione, la professoressa Carla Gambucci, quest’anno coadiuvata da Elisa e Paola Columbaria, Elena e Martina Spigarelli e la sorella di Giulia, Arianna Spigarelli.

Alla professoressa Gambucci è spettato il compito di ringraziare anche tutti i donatori che, in queste 17 edizioni del premio, hanno contribuito alle borse di studio assegnate ai vincitori, vale a dire la famiglia Spigarelli, personalmente, il Teatro giovane di Sigillo, Progetto insieme di Sigillo, L’Università degli Uomini Originari di Costacciaro, la Pro loco di Costacciaro, L’Asd “Cucco in bike” di Costacciaro, l’Avis di Sigillo e molti privati, con donazioni fatte alla scuola anche con il sistema “Pago in Rete”.

Ospiti speciali, il chitarrista Francesco Casagrande e la giovanissima cantante Anita, 15 anni, che ha eseguito la canzone preferita di Giulia, Sooner or later di Duncan James dei Blue.

Sono poi stati presentati tutti i selezionati per questa edizione: tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria con un comportamento ineccepibile e un rendimento scolastico alto.

I ragazzi lo scorso 6 giugno avevano affrontato una prova scritta, giudicata da una commissione di lettura formata da insegnanti di scuola primaria e secondaria oltre che dai genitori di Giulia.

Sono risultati vincitori della borsa di studio da 500 euro Francesco Bellucci di Fossato di Vico, per la scuola secondaria, e Cecilia Tambini, anche lei di Fossato di Vico, per la scuola primaria.

I loro elaborati, letti rispettivamente da Alessia Fumanti e Martina Spigarelli, hanno riscosso l’approvazione del numeroso pubblico intervenuto alla manifestazione.