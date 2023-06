L’8 e 9 luglio a Gualdo Tadino il “Festival dell’acqua nell’antichità”

Sabato 8 e domenica 9 luglio si terrà nel centro storico di Gualdo Tadino la prima edizione del “Festival dell’acqua nell’antichità”, a cura del Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano.

Saranno presenti oltre venti relatori e la possibilità di confrontarsi liberamente sul tema acqua in termini storico e culturale: convegni, mostra fotografica, mostra di pittura, passeggiate e laboratori per bambini e molto altro.

I convegni si terranno presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, mentre le mostre nella taverna di San Benedetto. L’apertura dei lavori è prevista peri sabato 8 luglio alle ore 10 presso la Sala Consiliare del Municipio.

“Questa è un’iniziativa fortemente voluta dal Gaaum, idea lanciata il 24 luglio scorso dal coordinatore Sebastien Mattioli in occasione del convegno nazionale di studi sul “Pozzo di Tadinum e l’utilizzo dell’Acqua nell’Antichità”, pensata per dibattere sull’argomento acqua in termini storici e culturali, acqua come elemento nella biodiversità del nostro appennino umbro-marchigiano ma anche in termini archeologici come fattore che ha dato inizio a tutte le civiltà, cioè a tutto quell’insieme di costumi, usanze, stili di vita tipici di un popolo e per questo binomio “acqua-ceramica” equazione fondamentale, non solo in senso economico ma anche culturale – evidenzia il Gaaum in una nota – Avremo oltre 20 ospiti di alto livello che tratteranno diverse tematiche che varieranno dalla cultura, alla scienza alla ricerca di qualità. Si tratta di una grande occasione aperta a tutti per creare il primo tassello di un evento a cadenza annuale per la Gualdo Tadino di oggi e di domani. Invito dunque tutti, appassionati e non a partecipare a questa iniziativa per la nostra città ed il nostro territorio, un evento nuovo ed innovativo, il primo in Italia, che si svolgerà il prossimo 8 e 9 luglio nel centro storico di Gualdo Tadino”

Il programma

Sabato 8 luglio

– ore 10: Apertura dei lavori (sala consiliare Comune di Gualdo Tadino)

– dalle ore 11 alle 13: Visita Musei (Rocca Flea – Casa Cajani – Opificio Rubboli – Museo del Somaro – Chiesa San Francesco) a cura del Polo Museale Città di Gualdo Tadino

– Mostra di pittura a cura dell’UniGualdo (taverna di San Benedetto)

– Mostra fotografica “Photo Tales” di Tatiana Minelli (taverna di San Benedetto)

– dalle ore 16 alle 19: Convegno “Acqua-Ceramica equazione fondamentale” (Mediateca Museo dell’Emigrazione)

– ore 21: -La storia con il Gaaum “La Via Flaminia nella storia di Gualdo Tadino” (Mediateca Museo dell’Emigrazione)



Domenica 9 luglio

– dalle ore 10 alle 12: Laboratorio per bambini “Un Villaggio per crescere Gualdo Tadino” (Piazza Martiri della Libertà)

– “Passeggiata tra i vicoli di Gualdo alla ricerca di storiche fontane” a cura del Gruppo FAI di Gualdo Tadino

– ore 13: -Pausa pranzo

– dalle ore 16 alle 19: Convegno “L’utilizzo dell’acqua nell’antichità” (Mediateca Museo dell’emigrazione)