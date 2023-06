La Proloco Young di Costacciaro festeggia un anno di attività

Il 16 giugno 2022 nasceva a Costacciaro la prima Pro Loco Young, composta da giovani tra i 9 e i 13 anni.

Il progetto, ideato dal consiglio della Proloco nei primi mesi di attività del nuovo direttivo, è nato con l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto e aggregazione per ideare, creare e gestire iniziative e progetti direttamente da chi li vive.

Dopo un primo incontro a scuola, la Proloco Young si è subito costituita in forma ufficiale con l’adesione di circa 15 giovani mossi da un grande entusiasmo e spirito di collaborazione.

In questo anno la Young ha ideato diversi eventi dedicati ai più piccoli, creato uno spettacolo di marionette in dialetto per valorizzare la lingua locale e avviato progetti con la scuola e con realtà locali, come la creazione di una guida turistica scritta da bambini per bambini.

Quando abbiamo pensato a questo progetto sperimentale – spiega il presidente Riccardo Conti – ci siamo dati un anno di tempo per valutare l’andamento, ma mai avremmo immaginato di raggiungere un risultato simile. Sin da subito i ragazzi hanno richiesto incontri settimanali anziché bisettimanali per poter lavorare a progetti ed eventi, si sono messi in gioco, hanno portato idee, ma soprattutto hanno compreso immediatamente il valore del volontariato rafforzando la fiducia interpersonale e il raggiungimento degli obiettivi del gruppo. Siamo estremamente orgogliosi e felici di questo progetto, ma soprattutto grati a questi ragazzi per l’altruismo e la generosità dimostrata. La Young va oltre gli eventi, è aggregazione, condivisione, sostegno, responsabilità, cittadinanza attiva.

La ricorrenza del primo anno di attività è stata l’occasione per festeggiare alla grande il gruppo.

Lo scorso venerdì 23 giugno infatti, la Proloco Young è stata accompagnata a Roma prima alla sede dell’Unione Nazionale delle Proloco d’Italia, dove i ragazzi hanno potuto conoscere meglio la straordinaria realtà delle Proloco che contano oltre 600.000 volontari in tutta Italia e poi al Senato della Repubblica per una visita delle sale di Palazzo Madama.

È stata un’occasione unica e sicuramente indimenticabile in cui i ragazzi hanno ottenuto complimenti e riconoscimenti per l’impegno e la passione con cui hanno intrapreso questo progetto, il primo in Italia.

Alla sede Unpli i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con Gabriele Desiderio, Coordinatore Progetti, Relazioni Istituzionali e Rapporti UNESCO, sui saperi, riti, e tradizioni da salvaguardare nelle proprie comunità, prendendo spunto anche per nuovi ed interessanti progetti.

Un grazie speciale lo rivolgiamo alla Fondazione Perugia, senza la quale questa avventura non sarebbe iniziata – sottolinea la Proloco – Ha creduto sin da subito nel progetto e contribuito alla creazione dello Spazio Proloco, oggi sede della sezione Young e di numerose attività durante tutto l’anno. Un ringraziamento va anche ad Alessandra Martella e Elena Gambucci che hanno coordinato con grande impegno e dedizione i bambini in tutti gli incontri e all’Istituto Comprensivo di Sigillo per aver permesso la creazione del primo gruppo direttamente in classe con l’aiuto degli insegnanti. Da settembre ripartiranno le attività, ci saranno nuove adesioni e si costruiranno nuovi progetti ed iniziative. Stiamo già lavorando ad un percorso che accompagnerà questi fantastici ragazzi in un altro anno pieno di divertimento e soddisfazioni.