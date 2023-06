Giochi de le Porte, scelto il Consiglio dei Regolatori

Il consiglio comunale di Gualdo Tadino, nella seduta di martedì scorso, ha approvato all’unanimità la nomina dei cinque componenti del Consiglio dei Regolatori nell’ambito dei Giochi de le Porte.

Sono gli avvocati Francesca Pieri e Francesco Crisi, l’ufficiale dei carabinieri, già comandante della Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino, Paolo Rinaldi, l’ex sindaco di Valfabbrica Oriano Anastasi e la scrittrice Sabrina Leonelli. Successivamente i componenti del Consiglio nomineranno il presidente.

Il Consiglio dei Regolatori è previsto nella “carta fondamentale” dei Giochi de le Porte che regola i rapporti tra il Comune di Gualdo Tadino e l’Ente e rappresenta il principale organismo a tutela della carta stessa. Per questo la loro nomina deve essere votata dalla massima assise cittadina e, come previsto, devono essere persone che, nell’esercizio della loro funzione, devono garantire equilibrio, assoluta imparzialità, terzietà e indipendenza di giudizio.

I Regolatori non devono esercitare la loro attività professionale nel territorio comunale di Gualdo Tadino, devono appartenere a ordini professionali, alla magistratura o alle forze dell’ordine e non devono ricoprire incarichi di alcun tipo in ambito politico amministrativo nè all’interno delle Porte.

Il Consiglio dei Regolatori si esprime in caso di commissariamento di una Porta, per verificare l’adesione degli statuti delle Porte e dell’Ente ai principi della carta fondamentale, per il giudizio avverso decisioni riguardanti ammissione, decadenza o esclusione dalla qualità di associato di una Porta, su eventuali ricorsi in seguito alle elezioni all’interno delle Porte e dell’Ente, adottando i conseguenti provvedimenti, oltre ad esprimere un parere giuridico non vincolante su tematiche riguardanti la carta fondamentale.

Il Consiglio dei Regolatori resta in carica tre anni.