Gualdo Tadino, conclusi gli incontri degli amministratori sul territorio. “300 milioni di investimenti”

Con l’ultimo incontro tenutosi nella serata di mercoledì 28 giugno a Morano Madonnuccia, si è chiuso il lungo tour del territorio che ha portato l’amministrazione comunale a confrontarsi direttamente con i cittadini in tutte le frazioni di Gualdo Tadino.

Sono state 26 le serate che, dopo il forzato impedimento causato dalla pandemia, hanno consentito ai cittadini di avere un contatto diretto con gli amministratori.

“Sono state serate molto partecipate e soprattutto all’insegna di un confronto aperto, costruttivo, a volte anche serrato, ma utilissimo per condividere gli obiettivi e le priorità di fine mandato – evidenzia l’amministrazione comunale in una nota – Il prossimo triennio, infatti, sarà caratterizzato da un’ingente mole di investimenti pubblici e privati superiori ai 300 milioni di euro, tanti soldi destinati non solo ad opere pubbliche e infrastrutture attese da tanti anni, ma anche alla risoluzione, in tante parti, di problematiche che si protraggono da decenni.”

L’esecutivo fa sapere che in questo contesto troveranno compimento il progetto della nuova toponomastica e della numerazione civica, l’efficientamento energetico di tutta la pubblica illuminazione, ma anche tutte le opere finanziate tramite fondi del PNRR, quali le palestre di Cerqueto e Cartiere, un nuovo asilo nido e gli interventi in tema di transizione digitale, mentre già a partire dal mese di settembre prenderanno il via i lavori di Umbra Acque per l’abbattimento delle perdite dell’acquedotto comunale, che interesserà ben 33 km della rete idrica che verrà rifatta ex novo con il relativo ripristino di tutto il manto stradale.

“Ogni frazione del territorio di Gualdo Tadino vedrà degli interventi rispetto alle priorità emerse, così come il centro storico proseguirà ad essere oggetto di azioni concrete – evidenzia l’amministrazione comunale – Dopo la definitiva sistemazione della pavimentazione, gli interventi proseguiranno sia in via XXIV Maggio che in via Matteotti.”

Anche l’impiantistica sportiva sarà interessata da restyling, a partire dallo stadio “Luzi“, i cui lavori si concluderanno a settembre. La piscina comunale, che era finita nel mirino dei gruppi consiliari Lega, Cappelletti Sindaco e Forza Italia che avevano chiesto chiarimenti su dei lavori effettuati, “ha visto interventi di manutenzione ordinaria nella zona antistante l’ingresso, con oneri a totale carico del gestore al fine di migliorare il decoro e la fruibilità”, evidenzia l’amministrazione comunale.

L’impianto indoor di atletica leggera, presso il vecchio stadio comunale di via Lucantoni, è in via di ultimazione e sarà consegnato alla città entro l’inizio dell’autunno. Infine anche l’antistadio “Nello Saltutti” vedrà rifatto il manto in erba sintetica “e anche i campi sportivi di Cerqueto e Rigali sono stati e continueranno ad essere oggetto di interventi migliorativi”, evidenzia l’amministrazione comunale.

“Ringrazio sentitamente tutti i cittadini che hanno partecipato numerosi ai 26 incontri e che hanno dato il loro prezioso contributo e parere – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – Il mio impegno, quello della giunta e quello della maggioranza tutta, fino a fine mandato continuerà ad essere massimo e rivolto alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini in tutto il territorio. La cosa che più mi inorgoglisce sta nel fatto che la grande mole di risorse e investimenti che siamo riusciti ad attrarre non vedrà la risoluzione, ovviamente, durante la naturale scadenza del mio mandato. Pertanto al mio successore lascerò un Ente in salute e senza problemi di natura economica, ma anche e soprattutto un’ingente quantità di risorse per investimenti da completare, cosa credo mai accaduta fino ad ora nel recente passato”.