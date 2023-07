Estate Gualdese, sabato 15 luglio concerto di Rosa Chemical in piazza Martiri

Uno degli eventi più importanti del cartellone estivo si terrà in pieno centro storico. A metà luglio Rosa Chemical si esibirà, a partire dalle 21.30 in piazza Martiri della Libertà.

La serata è organizzata da Eclissi Eventi e Best Eventi in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino.



I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www. ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 23,00 (diritti di prevendita inclusi). Info: 0733 865994 www.eclissieventi.it 085 9047726 www.besteventi.i

“Uno degli artisti italiani più in voga del momento – ha dichiarato il sindaco, Massimiliano Presciutti – sarà a Gualdo Tadino in un concerto assolutamente da non perdere, che farà ballare e divertire adulti, bambini e ragazzi nel nostro centro storico.

E’ un grande onore ed un vero piacere poter ospitare nella nostra città un cantante – prosegue il primo cittadino – che in questo tour estivo si è già esibito a Milano, con tre date in sold out, e si esibirà prossimamente nelle più grandi piazze italiane come Roma, Bologna, Genova solo per citarne alcune”

È uscito venerdì 19 maggio “Bellu Guaglione”, il nuovo singolo di Rosa Chemical. Il brano è stato scritto da Rosa Chemical e Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell’artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l’iconicasaga “Polka”, e disponibile su tutte le piattaforme digitali (Capitol Records/Universal Music), oltre che in radio.

In questo nuovo brano nato dal sample di “O’ Sarracino” di Renato Carosone e Nicola Salerno, Rosa Chemical rovescia il modello del “Bellu Guaglione” che “tutt’’e ffemmene fa ‘nnammurà”, proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo: “Sarracino si sveglia nel 2023 e scopre che l’amore non è più solo quello di una volta. Piace a tutti nella sua fluidità, nel suo essere libero e privo di pregiudizi”.



Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Made in Italy” (certificato platino Fimi/Gfk) e un tour di successo appena terminato con tre date sold out ai Magazzini Generali di Milano, Rosa Chemical è pronto ad entrare nel campionato estivo con un messaggio ben preciso: ancora una volta, l’artista invita “a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società”.



Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (Torino), classe 1998. Si avvicina al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap. I suoi brani lo impongono nel panorama musicale urban attuale per i suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°.