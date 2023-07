L’Atletica Taino organizza per domenica il “Valsorda Trail” e “Corri tra i monti de Gualdo”

Domenica 9 luglio torna la 16° edizione della “Tra i monti de Gualdo”, gara di corsa in montagna di 10 km, valevole come campionato regionale Fidal di corsa in montagna Assoluti e Master organizzata dall’Atletica Taino.

Confermato anche l’appuntamento del “Valsorda Trail” – 1° Memorial Antonio Fabi, giunto alla sua 3° edizione, gara di trail di 20 km attraverso i panoramici percorsi della Valsorda, del monte Serrasanta e del monte Maggio.

Inoltre, ci sarà anche una “Camminata Ecologica” non competitiva sul percorso della 10 km con iscrizioni domenica mattina.

Entrambe le gare saranno valevoli come quinta prova del campionato “Top Runners Challenge – Etruscan Cup 2023“.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 nella zona dell’area camper di Valsorda dove ci saranno anche partenza e arrivo di tutti e tre gli appuntamenti, ai seguenti orari: “Camminata Ecologica” non competitiva” 10 km ore 08:45, “Valsorda Trail” 20 km (D+900) ore 9, “Tra i monti de Gualdo” 10 km (D+500) ore 9:30.

Per le due gare competitive è obbligatoria la pre iscrizione che potrà effettuarsi tramite email all’indirizzo traimontidegualdo@gmail.com , con tutte le info presenti sul sito www.lasfacchinata.it/tra-i-monti-de-gualdo , mentre per la camminata non competitiva sarà possibile iscriversi anche direttamente in loco.

Garantiti il servizio sanitario e ristori lungo il percorso (2 per la 10 km e 4 per la 20 km).