Manuele Pompei nuovo presidente del Rotary Club Gualdo Tadino

Manuele Pompei è il nuovo presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino.

Il Passaggio della Campana con il past president Giamila Riani è avvenuto lo scorso sabato nell’ambito della conviviale svoltasi presso il ristorante Da Clelia a Valsorda.

Tra gli ospiti della serata il governatore designato del Distretto 2090 Roberto Calai, il presidente del Rotary Club di Gubbio Massimo Angeli, il vicepresidente della Regione Umbria e assessore alle politiche agricole Roberto Morroni, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Gualdo Tadino Jada Commodi, il sindaco del Comune di Valfabbrica Enrico Bacoccoli e il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Claudio Zeni.

Il club ha voluto anche commemorare, con una targa ricordo donata ai familiari, la memoria dello storico prefetto del Club Elvio Fratini, ricordando anche la figura del past governor Antonio Pieretti, venuto a mancare lo scorso anno.

Il presidente uscente ha voluto ricordare l’impegno del club nei vari progetti realizzati durante l’anno, con tante iniziative nei vari ambiti in favore della comunità. In particolare, sul fronte socio-sanitario, anche insieme ad altri club del Distretto, la fornitura di apparecchi elettromedicali e salvavita per un ospedale in Angola, la donazione di 4 mila euro per le cure palliative nel distretto sanitario Alto Chiascio, a cui è stato donato anche un pc, le giornate di prevenzione per i tumori alla pelle e per le patologie del cavo orale e lo sportello psicologico con l’Istituto Comprensivo.

E ancora, la donazione di un defibrillatore all’Unitalsi, il sostegno alle famiglie in difficoltà con la colletta alimentare e con un service per le terapie mediche dei ragazzi all’Istituto Serafico di Assisi, il campus per disabili.

Poi tanti service in ambito culturale come il Festival di San Biagio, il Premio Rocca Flea, la Stagione di Prosa del Teatro Stabile dell’Umbria, la Rassegna di Teatro per bambini, insieme al Lions Club.

Quindi, la premiazione del concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica” a Firenze, che ha visto tra i premiati gli studenti gualdesi Diletta Bisciaio, prima classificata, e Agnese Bazzucchi, menzione al merito.

Giamila Riani ha quindi premiato alcuni soci con degli attestati per il loro particolare impegno, donando una targa al dottor Gianluigi Guerra per i suoi trent’anni di anzianità rotariana ed ha quindi consegnato la spilla ed il martelletto a Manuele Pompei.

Il nuovo presidente ha voluto ringraziare Giamila Riani per “lo splendido anno di presidenza trascorso con tanta passione ed entusiasmo” ed ha voluto ricordare la fondazione del club di Gualdo Tadino, avvenuta nel 1979 con il primo presidente Alessandro Depretis.

Commosso, poi, il ricordo del professor Antonio Pieretti e di una sua citazione in particolare: “Il Rotary è il risultato delle nostre scelte, delle nostre decisioni e noi abbiamo un unico compito: assumerci responsabilità che ci competono e rispondere in modo adeguato”.

Così come quello del prefetto Elvio Fratini “grande esempio di umiltà e dedizione”.

Quindi il tema dell’anno, scelto dal presidente internazionale Gordon McInally “La pace è il terreno dove la speranza mette radici”, con la sottolineatura dei valori che caratterizzano lo spirito rotariano: opportunità, connessione, visione ed azione.

Per quanto riguarda l’attività del club, Pompei ha illustrato i progetti pluriennali che verranno proseguiti come lo sportello di ascolto psicologico ed il progetto etica e legalità ed il nuovo progetto “Borsa di studio Antonio Pieretti” per il corso Ryla sulla leadership, dedicato agli studenti del Casimiri.

“La grande sfida di questo mio anno di presidenza sarà la ricostituzione di un club Rotaract, un service club per giovani dai 18 anni in su, impegnati a trovare soluzioni innovative alle più pressanti sfide umanitarie e a sviluppare capacità di leadership in un’atmosfera di collaborazione e amicizia”, ha concluso il neo presidente.

Consiglio direttivo 2023-2024:

Manuele Pompei presidente, Sergio Brevetti vice presidente, Giamila Riani past president, Alberto Catanossi presidente incoming, Carlo Giustiniani segretario, Angelo Raffaele Arnesano tesoriere, Lucio Giombini prefetto. Consiglieri: Alfiero Albrigi, Angelo Fratini, Eugenio Mauceri, Matteo Passeri, Paola Travaglia, Paolo Fiore, Stefania Pecci.

Presidenti di commissione 2023-2024:

Christian Severini comunicazione ed immagine pubblica, Gino Centi, progetti di servizio, Luciano Meccoli, effettivo, Umberto Brunetti, Rotary Fundation, Fabrizio Bisciaio, nuove generazioni.