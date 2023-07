E’ scomparso Umberto Sacerdote, già direttore generale dell’Inaf

Si è spento nella notte tra il 5 e il 6 luglio Umberto Sacerdote, già direttore generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica dal 2011 al 2016.

Umberto Sacerdote era originario di Gualdo Tadino. “Per una questione di ore non sono nato a Gualdo, ma lì ho vissuto tante estati – raccontò alcuni anni fa in una intervista a Made in Gualdo, nel periodo in cui dirigeva l’Inaf – Ho respirato la sua aria, giocato da bambino nei vicoli, coltivato tante belle amicizie che tuttora fanno parte della mia vita. E per questo ho deciso recentemente di acquistare una casa alla quale sono particolarmente legato da motivi affettivi, così da poterci trascorrere più tempo, compatibilmente con gli impegni lavorativi.”

Quella di Umberto Sacerdote è stata una carriera di grandissimo spessore. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e Provincia, è stato autore di oltre 120 articoli, prefazioni e contributi a pubblicazioni tecniche e tecnico-scientifiche in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di vita e domestici nonché di numerose pubblicazioni e di oltre 250 articoli su periodici e riviste in materie tecnico-scientifiche, è stato per otto anni direttore generale dell’Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) membro del Consiglio Direttivo di Accredia, direttore dell’Area della Ricerca del CNR di Lecce e Taranto, direttore della Sede Progetti Finalizzati CNR, Capo della Segreteria Tecnica del Presidente CNR e Capo della Segreteria Particolare del Presidente CNR.

Nella sua attività di docenza è stato Assistente alla Cattedra di Storia dei Trattati e Politica Internazionale presso l’Università degli Studi “La Sapienza”.

Ha inoltre tenuto seminari sull’Organizzazione della Sicurezza del Lavoro in Italia nel Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Università degli Studi di Bologna e presso la cattedra di Educazione Ambientale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi Roma Tre. Numerosi sono stati i corsi di Formazione da lui tenuti sui temi del miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sui Testi unici della Sicurezza.

Nel 2011, dopo aver vinto un concorso pubblico, divenne il primo direttore generale dell’Inaf.

Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico e dal personale dell’INAF che, riporta una nota del sito, “ricordano, con stima e affetto, il dottor Sacerdote per il contributo che ha dato all’Ente negli anni in cui ha svolto l’incarico di Direttore Generale ed esprimono il loro più vivo cordoglio ai familiari per la dolorosa scomparsa”.

I funerali si terranno a Roma. La salma riposerà nel cimitero di Gualdo Tadino.

Ai familiari e parenti le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.