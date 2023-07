Arriva il rock adrenalinico degli Hellvillum. Ecco il singolo High Feeling

In tutte le piattaforme di musica digitale si può ascoltare, da ieri, High Feeling, il primo singolo degli Hellvillum, rock band nata tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino. Come lo definisconio loro stessi, High Feeling è un brano dal ritmo incalzante, adrenalinico dall’inizio ala fine. Questa caratteristica si rispecchia nel testo in cui il dogma è “devo sentirmi bene”, nonostante le pressioni, nonostante situazioni e persone talvolta sbagliate e frustranti. “Ma, cosa più importante, è l’inizio del nostro viaggio, frutto di impegno, passione e perseveranza. Non vedevamo l’ora di condividerlo con tutti voi“.

Gli Hellvillum si sono formati nel 2018 e nel corso degli anni hanno sviluppato un proprio percorso artistico spaziando tra live e registrazioni di brani inediti in studio. È infatti del 2022 la prima esperienza in studio di registrazione presso l’Urban Records di Perugia, esperienza che poi ha portato a una collaborazione tutt’ora attiva. In questi anni hanno avuto la possibilità di esibirsi in diversi festival e live club come, ad esempio, Antifestival, Gubbstock Rock festival, E- Terni young festival e Urban club.

“Le nostre composizioni – dicono i componenti della band – sono frutto di varie influenze in ambito rock, soprattutto di quello americano ed in modo particolare hard rock e alternative“.

La formazione è composta da Roberto Stacchiotti alla voce e chitarra ritmica, Simone Campioni alla chitarra solista, Mario Giombetti al basso e Samuele Salciarini alla batteria.

Le prossime occasioni per ascoltare il gruppo dal vivo saranno il 31 luglio a Gualdo Tadino per lo Young Contest in piazza Mazzini e il 2 agosto in occasione di Gubbstock, presso il teatro romano di Gubbio.

Qui sotto il link a Youtube per ascoltare High Feeling.