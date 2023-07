Micaela Parlagreco è stata nominata vice segretaria della sezione Fascia Appenninica della Lega.

Militante del partito da molti anni, è stata indicata all’unanimità dal direttivo di sezione che comprende i comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Scheggia e Pascelupo, Sigillo.

“Micaela oltre ad essersi distinta per passione, capacità di ascolto e pragmaticità, unita ad un’instancabile partecipazione alle iniziative di partito – ha dichiarato il segretario di sezione Luca Ramacci – rappresenta un valore aggiunto grazie alle competenze conseguite in ambito ministeriale e attualmente nel ruolo di assistente al gruppo assembleare della Lega Umbria. Sono certo che saprà offrire un prezioso contributo alla crescita della Lega Fascia Appenninica insieme ai membri del direttivo Mario Bazzucchi, Stefania Catani, Aurelio Fiorucci ed Enrico Piergentili”.

“Onorata, ringrazio il partito della Lega, i consiglieri comunali, il direttivo di sezione – ha detto Parlagreco – nonché tutti i militanti e sostenitori, per l’importante opportunità che mi è stata riconosciuta – ha detto Parlagreco – Ci aspetta un difficile lavoro in previsione della prossima tornata elettorale prevista nella primavera del 2024, appuntamento che non ci coglierà impreparati. Siamo già al lavoro per mettere in campo la squadra migliore per rispondere alle necessità dei cittadini, con senso di responsabilità, competenza e professionalità che rappresentano i pilastri della nostra azione politica. Un particolare ringraziamento al segretario Luca Ramacci, per la possibilità di sostenerlo nell’individuazione dell’indirizzo politico ed organizzativo della Lega Fascia Appenninica, compito che cercherò di adempiere, come sempre, con dedizione, passione e il massimo impegno”.