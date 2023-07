Nominata custode, circolava con l’auto sequestrata

Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i carabinieri di Valfabbrica hanno fermato un’auto condotta da una

37enne originaria di Gubbio.

Inizialmente la donna ha detto di non avere con sé i documenti di guida e i militari, insospettiti, hanno effettuato un controllo tramite la banca dati. A quel punto è stato accertato che il veicolo era stato sottoposto a sequestro una settimana prima dalla polizia stradale di Perugia in quanto privo della copertura assicurativa obbligatoria e che le era stato affidato in custodia, in attesa dell’attivazione dell’assicurazione.



La donna, posta di fronte al fatto, ha iniziato ad inveire contro i carabinieri.

E’ stata contravvenzionata per guida senza assicurazione e per aver circolato con un veicolo sequestrato, per un totale di 2mila700 euro di verbali. Ma non finisce qui. E’ stata denunciata per non aver ottemperato agli obblighi della custodia e l’automobile è stata presa in consegna dai carabinieri per la successiva confisca.



Vista la gravità della condotta e, accertato che la donna aveva percorso oltre 2mila500 km con l’auto sequestrata, i militari hanno dato il via alle procedure per la revoca della patente di guida, interessando le autorità competenti.