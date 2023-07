Sigillo vince il premio “Piccolo Comune Amico”

Importante riconoscimento per il Comune di Sigillo che si è aggiudicato il premio “Piccolo Comune Amico”.

Il progetto, realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy, si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di cinquemila abitanti.

Il Comune di Sigillo si è piazzato al primo posto nella categoria “Innovazione Sociale”, unico in Umbria a raggiugere tale traguardo.

In questa sezione vengono premiati tre Comuni che si sono distinti per la valorizzazione della digitalizzazione, adottando politiche di potenziamento dei servizi digitali e della cultura digitale tra i cittadini. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Crea Digitale”, che da anni promuove la cultura del digitale tra i sigillani, rivolgendosi in particolar modo a bambini e ragazzi.

La premiazione finale si è tenuta il 12 luglio presso la pittoresca cornice di Palazzo Rospigliosi a Roma. I Comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso una mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto e porteranno alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.

A ritirare il premio per il Comune di Sigillo la vicesindaca Annalisa Paffi: “Un grande orgoglio per noi ma anche per tutta la comunità di Sigillo ricevere il premio – ha detto – Siamo felici di questo riconoscimento. Abbiamo ricevuto moltissimi complimenti per l’attività progettuale di Crea Digitale e per le iniziative messe in campo dalla nostra Amministrazione ed è bello che il nostro associazionismo sia motore ed ispirazione per molte altre amministrazioni comunali e oggi possa ricevere questo riconoscimento a livello nazionale“.