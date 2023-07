La Granfondo San Pellegrino entra nel circuito nazionale Rampitek

Il Rampitek 2024 si presenterà con una nuovissima formula, una novità assoluta per un singolo progetto di MTB, una formula nuovissima ed accattivante. Questo comporta l’innesto di nuove realtà che andranno a completare il calendario 2024 del circuito nazionale che sta pian piano entrando nel cuore dei bikers.

In un incontro in municipio tra l’amministrazione comunale, il Gs Avis Gualdo Tadino e la vicepresidenza umbra della Federazione Ciclistica Italiana sono state poste le basi per un importante innesto nel circuito Rampitek, che porterà i bikers, a fine aprile, fino a quasi 1000 metri con un percorso che verrà rivisto per la Granfondo San Pellegrino 2.0, che sarà così targata Rampitek, gettando le basi per un importante rilancio della manifestazione.

Foto: Rokketta Legend

“Sono oltre 20 anni che incontro amministrazioni comunali e capisco al volo quando un amministratore è operativo e vocato al ciclismo. MI fa piacere sentire la vicinanza dell’amministrazione comunale, alla società ciclistica di Gualdo e altrettanto piacere essermi assicurato che sarà al fianco dei ragazzi della San Pellegrino per risolvere gli aspetti strutturali e logistici della gara. La collaborazione sarà totale e sarà volontà nostra affiancarci agli organizzatori per trasformare questa manifestazione in un vero evento delle ruote grasse”, ha detto Gianluca Barbieri – C&O del Rampitek.

“Il buon lavoro alla fine paga sempre. Per la nostra città è un vero onore entrare a far parte del circuito nazionale Rampitek, che oltre ad essere un evento rilevante a livello sportivo rappresenta anche una straordinaria occasione di promozione per tutto il nostro territorio. Non vediamo dunque l’ora di accogliere a Gualdo Tadino tantissimi atleti, famiglie, appassionati che arriveranno da tutta Italia per partecipare a questo speciale apputamento”, ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti

“Il Rampitek è senza dubbio, dal punto di vista sportivo, un appuntamento di altissima qualità per tutti gli amanti delle bici e poterlo ospitare a Gualdo Tadino ci riempie di orgoglio. Sarà una grande occasione per ammirare da vicino nella nostra città atleti di grande livello che si sfideranno sulle strade nel nostro territorio. Sono certo che una volta viste e provate le nostre eccellenze naturalistiche, culturali e gastronomiche molte persone torneranno poi a visitare la nostra città”, ha concluso l’assessore allo Sport Stefano Franceschini