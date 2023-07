Il gemellaggio tra Gualdo Tadino e Audun Le Tiche compie 44 anni

La pandemua da Covid-19 aveva fermato gli incontri tra le delegazioni gualdesi e quelle di Audeun Le Tiche, ma in questi giorni si è potuto recuperare il tempo perduto. E, dal 13 al 16 luglio, i rappresentanti deile due Città hanno rinnovato il proprio gemellaggio.



I gualdesi, rappresentanti dal sindaco Massimiliano Presciutti, dall’assessore allo Sviluppo economico Stefano Franceschini, dal consigliere comunale Gabriele Bazzucchi, dalle professoresse dell’istituto Casimiri Eleonora Scassellati ed Elisa Benedetti e da Sebastian Mattioli, consigliere del museo dell’Emigrazione Pietro Conti, hanno incontrato la sindaca di Auden Le Tiche, Viviane Fattorelli e i rappresentanti delle altre città gemellate con la cittadina francese, Birkenfeld (Germania) e Loudun (Francia).

Il duraturo patto di gemellaggio tra Gualdo Tadino e Audun Le Tiche è stato rinnovato per il 44° anno il 14 luglio. È infatti dal 1979 che il legame tra le due realtà ha preso il via, basato soprattutto sulla forte presenza di una comunità italiana, umbra e gualdese in particolare, in quella zona di Francia al confine con il Lussemburgo.

“Dopo alcuni anni di stop forzato causa Covid-19 – ha commentato il sindaco Presciutti – una delegazione di Gualdo Tadino è tornata in Francia per incontrare i nostri amici di Audun Le Tiche e rinnovare quello che è il patto di amicizia più longevo per la nostra città. Sono stati giorni intensi e proficui, importanti per fortificare e sviluppare nuovi progetti utili alle nostrecomunità. Gualdo Tadino ed Audun Le Tiche sono da sempre molto legate tra loro da questo bel rapporto di amicizia, che ci contraddistingue da tanto tempo, e sono certo che anche in futuro continuerà attivamente questo importante gemellaggio tra le nostre città”.