Sigillo, tutto pronto per i Giochi di Quartiere

Tutto pronto a Sigillo per l’edizione 2023 dei Giochi di Quartiere, dove Ara de Fabriano, Borgo, Campo de la Fiera, Rocca e San Martino, i cinque quartieri in cui è divisa la cittadina, si sfidano al campo “Hermes Aretini” per decretare il vincitore.

Una manifestazione nata nel 1992 da un’idea di un gruppo di ragazzi che facevano parte della Pro loco, così da celebrare al meglio la festa di Sant’Anna del 26 luglio, patrona i Sigillo. Quest’anno la manifestazione si terrà venerdì 21 e sabato 22 luglio.

I Giochi di Quartiere alla fine degli anni Novanta ebbero una sospensione, per poi essere ripresi nel 2008. Una manifestazione che non è una rievocazione storica, bensì una sfida pura tra venti portacolori per quartiere, che ha come spunto la celebre trasmissione televisiva degli anni Settanta “Giochi senza frontiere”, dove ad affrontarsi erano città in rappresentanza di diversi Paesi europei.

Quindi prove molto divertenti e competitive che appassionano il numeroso e caloroso pubblico che segue le gare dagli spalti.

Quest’anno la novità assoluta è rappresentata dalla Sfilata dei Quartieri del venerdì, in programma alle ore 21, con la presenza del Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Gualdo Tadino. Al termine seguirà la Festa dei Quartieri presso Stefano Caffè.

Sabato 22 luglio è il giorno dei Giochi, che inizieranno alle ore 21 presso lo stadio “Hermes Aretini”. Ospiti i 7 Cervelli.