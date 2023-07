I Comprensivi di Nocera, Gualdo e Sigillo sanno come si fa rete: primo posto con un progetto sulla… Rete

La rete costituita dall’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, il Comprensivo di Gualdo Tadino e quello di Sigillo, con il progetto “Una rete di scuole per l’uso consapevole della Rete” si è classificata al primo posto nella graduatoria regionale del bando dell’USR Umbria relativo al finanziamento di iniziative didattiche per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo e l’uso consapevole e sostenibile degli strumenti digitali.

Quest’importante risultato è frutto della sinergia fra le istituzioni scolastiche dell’area interna, che condividono una stessa passione per il lavoro di squadra, la messa in comune di idee e risorse professionali e l’attenzione alle metodologie innovative quale volano per raggiungere il benessere dei ragazzi.

Il contributo ottenuto, di oltre 3.500 euro, sarà impiegato nell’anno scolastico 2023-2024 dalla rete di scuole per l’organizzazione di attività di peer and media education volte a promuovere il senso critico degli studenti, per la partecipazione alla nuova edizione di “Un patentino per lo smartphone”, e, novità peculiare, per la strutturazione di periodiche “Giornate della Disconnessione“.

Momenti di “Pausa Attiva”, nel corso dei quali gli alunni saranno impegnati in percorsi sensoriali nella natura, laboratori artistici e musicali, attività relazionali e di circle time, con l’obiettivo di (ri)scoprire un modo diverso di utilizzare il tempo, meno votato al digitale e più al rapporto diretto con gli altri, con la propria creatività, le proprie emozioni, i propri doni.