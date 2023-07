Due mezzi per la Protezione Civile nel ricordo di Massimiliano Rondelli

Un veicolo polisoccorso e una cucina mobile verranno messi a disposizione del Coordinamento Volontariato Protezione Civile Alta Umbria e la consegna avverrà sabato 29 luglio a Gualdo Tadino nel giorno in cui verrà ricordato Massimiliano Rondelli, coordinatore del Gruppo Sorgente di Protezione Civile Gualdo Tadino nonché delle sei associazioni di protezione civile dell’Alta Umbria.

Massimiliano Rondelli, venuto a mancare all’età di 71 anni lo scorso ottobre, era una figura conosciutissima in città per la sua fervente attività nel mondo dell’associazionismo gualdese.

“Massimiliano io lo conosco dal 1997, quando il terremoto sconvolse tutta l’Umbria del nord – lo ricorda Giuliano Santelli, ex Presidente della Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile – Attivo sin dalle prime ore con il suo Gruppo a fianco di Rolando Pinacoli, l’indimenticabile sindaco del terremoto. Poi con lui ho partecipato a diverse emergenze. Il suo Gruppo di Volontari era sempre presente, un uomo della protezione civile a tutto tondo, un grande coordinatore. Diceva sempre: ‘faccio il bancario per campare, il volontario per dare un senso alla vita’. Insieme siamo stati in Molise come responsabile dei materiali e mezzi, poi a Paganica per diverso tempo. Con il suo ingegnere (volontario) ridisegnammo insieme a Barbara Toccaceli la disposizione delle tende, dando un senso “urbano” a quel campo d’emergenza. Sono stato con lui nella Consulta Regionale del volontariato di Protezione Civile dove la sua “praticità”, il suo senso operativo, sono stati di grande aiuto nell’elaborazione della Colonna Mobile Regionale.”

La cerimonia in memoria di Massimiliano Rondelli avrà luogo a Gualdo Tadino in Piazza Martiri della Libertà sabato 29 luglio con questo programma:

ore 15:40 – Ritrovo dei partecipanti in Piazza Martiri della Libertà

ore 16:00 – Santa Messa in ricordo di Massimiliano Rondelli

ore 17:00 – Benedizione dei mezzi

ore 17:15 – Inaugurazione dei mezzi e interventi delle autorità. Al termine momento conviviale presso la Taverna di Porta San Benedetto sita in Piazza Soprammuro