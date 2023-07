Lutto a Nocera Umbra per la scomparsa di don Angelo Menichelli

Lutto a Nocera Umbra per la scomparsa, martedì 26 luglio, di don Angelo Menichelli.

Nato nella Città delle Acque nel 1936, venne ordinato sacerdote il 29 giugno 1960 nella Cattedrale di Nocera. Don Angelo si era laureato in lettere e filosofia nel 1974, aveva poi conseguito la licenza in teologia presso l’Università Lateranense a Roma.

Successivamente aveva seguito un corso biennale in diplomatica e archivistica presso l’Archivio di Stato di Perugia. Il sacerdote 87enne, storico e appassionato di Nocera Umbra, è stato per mezzo secolo parroco di Sorifa, vivendo tra l’altro in prima persona l’unificazione della diocesi di Nocera Umbra e Gualdo Tadino con quella di Assisi, avvenuta nel 1986, e poi fu molto attivo durante il terremoto del 1997.

È stato insegnante di religione nelle scuole nocerine, oltreché archivista dell’archivio diocesano e della biblioteca Piervissani.

Lascia un vasto patrimonio di pubblicazioni sulla storia di Nocera. Tra i suoi incarichi, anche quello di rettore del seminario di Nocera Umbra e canonico della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove oggi alle ore 17 si celebreranno i funerali.

Il vescovo diocesano, monsignor Domenico Sorrentino, unitamente al Consiglio episcopale, quello presbiterale, i diaconi e tutti i collaboratori di Curia sono “vicini ai familiari di don Angelo e in particolare alla sorella che in questi mesi di malattia non l’ha mai lasciato solo”.

Cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso anche dall’amministrazione comunale di Nocera Umbra sottolineando che “la comunità nocerina perde un punto di riferimento prezioso”.

“L’affetto e il cordoglio che in queste ore tanti nocerini rivolgono ai suoi familiari è testimonianza di vita vissuta nel continuo servizio al prossimo. Ricordi, insegnamenti e valori intessuti in più di cinquanta anni di vita sacerdotale ma anche come insegnante e come storico. L’amministrazione comunale si stringe nel dolore dei suoi cari ai quali porge le più sincere condoglianze.”