A Gualdo Tadino nuovo sistema di segnalazione luminosa per la ZTL

E’ attivo a Gualdo Tadino un nuovo sistema di segnalazione luminosa agli accessi della Zona a Traffico Limitato in centro storico con indicazione di varco aperto (colore verde transito consentito) e varco chiuso (colore rosso transito vietato). Alla base di ogni pannello sono indicate le eccezioni al divieto di transito.

Per il varco di via Bersaglieri il transito è consentito con luce rossa anche ai veicoli diretti al parcheggio coperto di piazza Mazzini.

Gli orari in vigore per il mese di agosto sono i seguenti:

Via Storelli: varco chiuso tutti i giorni dalle 19 alle 2 del giorno successivo.

Via Bersaglieri: dal lunedì al sabato varco chiuso dalle 18 alle 2 del giorno successivo. La domenica chiuso per l’intera giornata.

Nei giorni di sabato del mese di agosto dalle 12 alle 15 il transito è consentito da via Bersaglieri solo fino all’intersezione con via Imbriani.

In Corso Piave, Corso Italia e Piazza Martiri nelle ore in cui vige la ZTL e con divieto di circolazione è vietata anche la sosta con rimozione anche per i residenti e per chi diversamente autorizzato. In via Storelli rimane consentita la sola sosta, senza possibilità di circolazione, ai residenti autorizzati.