Estate Gualdo Tadino, con Erreti Radio arrivano Antonio Mezzancella e il Charlie Rock

L’Estate Gualdo Tadino 2023, causa un improvviso forfait, non avrà Johnson Righeira, il cui concerto era previsto per l’11 agosto, ma si arricchisce di due appuntamenti. Sono quelli promossi e organizzati da Erreti Radio, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, che l’8 e il 10 agosto si terranno in piazza Mazzini.

Erreti torna in piazza presentando due serate diverse ma con il denominatore comune del divertimento. Sarà questa una gustosa anteprima di una nuova sezione dedicata agli eventi che sarà parte integrante della storica emittente radiofonica gualdese.

Insieme agli speaker di Erreti, martedì 8 agosto alle ore 21,30 sarà protagonista della serata Antonio Mezzancella, cantante-imitatore diventato noto al grande pubblico per aver partecipato (e vinto) a programmi campioni di ascolti come “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti e di cui Mezzancella è poi diventato coach, e, in precedenza, “Tu sì que vales” di Canale 5, dove raggiunse la finale.

Le sue grandi qualità di imitare in modo pressochè identico oltre cento cantanti e star del mondo dello spettacolo italiane e internazionali, lo hanno portato a prendere parte a diversi programmi Rai e Mediaset, tra cui “Quelli che il calcio”, “Maurizio Costanzo Show”, “Domenica In”, “L’anno che verrà”, “Oggi è un altro giorno” e “Il cantante mascherato”.

Sul palco di piazza Mazzini quindi saliranno virtualmente grandi cantanti come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Claudio Baglioni, Ligabue, ma anche Valentino Rossi, Aldo Giovanni e Giacomo, tutti imitati perfettamente da Antonio Mezzancella che, riuscendo a lavorare in sincro con i video come pochissimi al mondo, darà vita a uno spettacolo unico e coinvolgente.

Giovedì 10 agosto, sempre in piazza Mazzini alle 21,30, invece si canterà e si ballerà la musica degli anni Sessanta e Settanta con lo show del Charlie Rock che presenterà “Remember Bandiera Gialla”.

Il Charlie Rock, che per lungo tempo è stato un programma di punta di Erreti, è uno spettacolo che da molti anni anima la riviera romagnola e marchigiana. Sarà divertimento assicurato sulle note dei brani che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale.

Le due serate, entrambe a ingresso libero, saranno condotte da Enrico Brunetti, Lisa Chiavini e Claudio Zeni e sono realizzate in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino e i commercianti della zona.

Ma non finisce qui, annuncia l’amministrazione comunale: altre novità sono in arrivo e verranno presentate nella prossima settimana per dare seguito al calendario degli eventi 2023 che prosegue con successo.